HONOR, Redmi e Samsung si stanno preparando al lancio di nuovi smartphone, nonostante in questa prima parte del 2020 non si siano certo risparmiate. Oggi vi riportiamo le ultime anticipazioni riguardo a cinque diversi smartphone dei produttori in oggetto.

HONOR X10 Pro

Sono passate solo poche settimane dal lancio, in Cina, di HONOR X10 che a breve potrebbe essere affiancato da una variante Pro. Secondo le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Cina HONOR 10X Pro dovrebbe utilizzare un Kirin 985, che offre connettività 5G, uno schermo FullHD+ da 6,53 pollici, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna e una batteria da 3.900 mAh.

Pochi i dettagli relativi alla quadrupla fotocamera posteriore, che dovrebbe utilizzare un sensore principale da 40 megapixel, mentre sembra essere presente anche una lente periscopica. Nella parte frontale dovrebbe invece trovare posto un sensore da 32 megapixel.

Non troppo esagerate le dimensioni, che dovrebbero attestarsi a 160,34 x 74,18 x 8,47 millimetri, non male viste le dimensioni dello schermo. Nessun indizio, almeno per il momento, sulla possibile data di lancio.

HONOR 9A

Sarà invece annunciato il 23 giugno, tra una settimana esatta, HONOR 9A, già arrivato in Russia un paio di mesi fa. Le specifiche dovrebbero rimanere invariate, con Helio P22, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, schermo HD+ da 6,3 pollici, tripla fotocamera posteriore e batteria da 5.000 mAh.

In Russia è venduto a meno di 140 euro, per cui è lecito attendersi un prezzo inferiore ai 150 euro anche in Italia.

Redmi K40

Chi sembra non essere mai pago è Redmi, che a poca distanza dal rinnovamento completo della fascia medio-bassa, con Redmi 9, Redmi 10X e la gamma Redmi Note 9, ora torna alla parte alta del mercato.

Il brand cinese sarebbe infatti al lavoro su Redmi K40 che avrebbe già ricevuto la certificazione dall’ente cinese 3C. Lo smartphone dovrebbe inoltre poter contare su una ricarica rapida a 33 watt, con lo stesso carica batterie di Redmi k30 Pro (da noi giunto come POCO F2 Pro).

Sotto alla scocca, ma anche in questo caso siamo nel campo delle ipotesi, potrebbe trovare posto il SoC Dimensity 1000+ di MediaTek, con modem 5G e CPU basata sui core Cortex-A77. Si parla inoltre di schermo con un refresh rate superiore ai 120 Hz, forse 144 Hz, ma in questo caso siamo ancora nel campo delle illazioni.

Redmi 9A

Al rinnovo della fascia bassa di Redmi manca in realtà un ulteriore modello, quel Redmi 9A di cui sono state trovate tracce sul sito dell’autorità tailandese di certificazione NBTC. Le poche specifiche trapelate parlano di WiFi a 2,4 GHz, dual SIM, batteria da 4.900 mAh con ricarica a 10 watt e dimensioni di almeno 164,85 x 77,07, non propriamente uno smartphone compatto.

Resta ancora da capire quale sarà il processore utilizzato e la quantità di memoria, che non dovrebbe essere particolarmente abbondante per contenere i costi.

Samsung Galaxy Fold 2

Chiudiamo con il prossimo pieghevole di Samsung, che dovrebbe essere presentato nel mese di agosto nello stesso evento in cui sarà annunciato Samsung Galaxy Note 20. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione da parte dell’ente cinese 3C, che ci permette di scoprire la capacità della batteria.

L’ente parla di 2.275 mAh e l’utilizzo di due batterie, che dovrebbero avere una capacità leggermente diversa tra loro, potrebbero portare la capacità complessiva di Samsung Galaxy Fold 2 a circa 4.500 mAh. Per il resto ricordiamo che dovrebbe crescere lo schermo esterno, che passerebbe da 4,6 a 6,23 pollici mentre quello interno sarebbe destinato a lievitare da 7,2 a 7,7 pollici.

Al momento si tratta comunque di indiscrezioni che andranno confermate ufficialmente nei primi giorni di agosto, anche se al momento Samsung non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’evento.