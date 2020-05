È possibile avere il Widget At A Glance di Google su qualsiasi smartphone Android? Affermativo. E non è affatto difficile implementare su un telefono ordinario uno dei segni distintivi del Pixel Launcher, chiaramente non in versione originale, ma attraverso un’app che, nel nostro caso, si chiama Another Widget. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cos’è il Widget At A Glance di Google

Prima di tutto, cos’è il Widget At A Glance di Google? Si tratta di un widget dinamico che fornisce all’utente una serie di informazioni utili come l’ora, la data, le condizioni climatiche, la temperatura, gli appuntamenti segnati nel calendario e altre cosette pratiche via via implementate da casa Mountain View.

Dunque, una chicca comoda, ma riservata ai Google Pixel e, in forme differenti, agli smartphone che montano launcher di terze parti ispirati al Pixel Launcher, come ad esempio Lawnchair 2.

Tuttavia, per avere il Widget At A Glance di Google su uno smartphone Android qualsiasi ci sono anche strade alternative, ad esempio installare l’app cui accennavamo, Another Widget, per godere di una versione alquanto simile e pratica.

Come scaricare Another Widget per At A Glance

Quello che serve per avere il Widget At A Glance su uno smartphone Android qualsiasi è maneggiarne uno non particolarmente datato (vecchio meno di un lustro), con almeno una decina di MB di memoria libera e Android 6.0 Marshmallow o versioni più recenti a bordo.

Dunque requisiti alquanto basici per scaricare e installare Another Widget, l’app che ci interessa per la questione, tutta italiana, costantemente seguita e aggiornata. È disponibile sul Google Play Store e, oltre che cercarla da lì, la potete scaricare gratuitamente dal badge qui sotto.

Come funziona e come configurare Another Widget per At A Glance

Una volta scaricata e installata Another Widget, vediamo come utilizzarla per avere il Widget At A Glance su uno smartphone Android qualsiasi.

Per prima cosa, è necessario concedere il permesso ad Another Widget per mostrare le finestre pop-up quando l’applicazione è in background. Si tratta di un permesso necessario affinché Another Widget possa funzionare e mostrarsi sulla schermata principale del telefono, come ci viene specificato subito, all’apertura dell’app. Gli altri permessi, l’acceso alla posizione, al calendario e via dicendo, sono invece a discrezione dell’utente, necessari a seconda delle opzioni che richiediamo al widget.

Comunque, aperta l’app per la prima volta, ci si presenta un’interfaccia di facile lettura, con l’anteprima del Widget At A Glance in cima e una serie di opzioni in basso, suddivisi in varie categorie: Display, Eventi, Meteo, Orologio e Glance. È facile perciò intuire che la sola cosa che c’è da fare è personalizzare i vari parametri qui presenti, che Another Widget ci presenta in un ampio ventaglio pratico da gestire.

Come potete vedere, nella sezione Display possiamo intervenire sulla dimensione e sui colori del testo della prima e della seconda riga, livellarne le ombre, modificare il formato della data, mostrare o nascondere i divisori del testo, scegliere il font e il colore del background. Nel menù Eventi, necessario concedere il permesso relativo, è possible invece filtrare quali vedere, visualizzare il tempo rimanente, l’orario, scegliere l’app calendario preferita e altro ancora.

Su Meteo, Another Widget ci permette invece di scegliere se mostrare o meno le condizioni meteorologiche. È tuttavia d’obbligo concedere il permesso relativo alla geolocalizzazione e configurare il provider meteo.

Per farlo bisogna registrare un account gratuito su openweathermap.com, copiare la chiave API nelle impostazioni e incollarla nel campo apposito, su “Chiave API Meteo” di Another Widget. Per inciso, potrebbero essere necessari alcuni minuti affinché venga riconosciuta la chiave e il widget mostri le condizioni meteorologiche.

Per ultimo, nella sezione Orologio possiamo impostare il colore, la dimensione e i margini dell’ora visualizzata su Another Widget. Mentre Glance ci permette di gestire informazioni ulteriori come le notizie, i brani in riproduzione, i prossimi allarmi e aggiungere delle note.

Impostati tali parametri e posizionato sulla schermata principale, potete godervi il Widget At A Glance, così riprodotto da Another Widget. Un’opportunità semplice e comoda per personalizzare lo smartphone, seppur non esente da bug, ma costantemente aggiornata dallo sviluppatore per correzioni, ottimizzazioni e ulteriori funzionalità.

