Minstermind è un’applicazione ideata per tutti gli allenatori e le società di calcio che desiderano gestire in modo smart la propria squadra in tutte le sue attività.

Lo strumento offre moltissime funzionalità tra cui la possibilità di creare la rosa e la stagione, gestire gli allenamenti (calendari, presenze, casacche, pianificazione e descrizione delle fasi di allenamento) con la possibilità di allegare fino a 3 esercitazioni per ogni fase, gestire le partite a 11-9-7-5 calciatori (convocazioni, formazione 2d e 3d, consegne tecnico-tattiche e registrazione dei risultati), creare e consultare test atletici per velocità, resistenza alla velocità, potenza aerobica e forza con valutazione dello stato di forma del giocatore.

Minstermind consente di creare schede personali per ogni giocatore in rosa, condividere report con statistiche e analisi dei risultati stagionali su partite, allenamenti, rendimento della squadra e dei singoli giocatori, inoltre è possibile utilizzare strumenti di formazione come la lavagna tattica per creare schemi di gioco ed esercizi per gli allenamenti.

L’applicazione per allenatori di calcio è versatile e si adatta perfettamente alle squadre di ogni livello con un’interfaccia semplice dalle grandi potenzialità che assistono l’allenatore nell’organizzazione quotidiana del suo lavoro.

Minstermind è disponibile per Android in itaiano al prezzo di € 49,99 senza acquisti in-app, tuttavia è possibile provare gratuitamente la versione LITE per rendersi conto delle potenzialità di questo strumento.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera e a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è sufficiente Android 4.0 o versioni successive.