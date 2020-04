Tasker è considerata una delle migliori app per automatizzare praticamente qualsiasi cosa sui dispositivi Android e ora lo strumento sta ottenendo un altro aggiornamento significativo nel canale beta che include nuove interessanti funzionalità.

La versione 5.9.3.beta.4 di Tasker è ora disponibile per gli utenti e principalmente introduce le funzionalità “Contatta tramite app” e l’attivazione/disattivazione automatizzata del tunnel VPN WireGuard.

Contact via app in Tasker

L’azione “Contatta tramite app” consente di scegliere qualsiasi contatto sul dispositivo e quindi, a seconda delle app installate sul device, scegliere un’azione da eseguire. Ad esempio è possibile automatizzare un’azione per avviare una chat WhatsApp, una videochiamata o navigare all’indirizzo di un contatto in Google Maps, come potete vedere nel video dimostrativo seguente.

Integrazione WireGuard in Tasker

WireGuard è un nuovissimo e moderno protocollo VPN che si è appena fatto strada nel kernel Linux. Nel caso in cui si stia eseguendo un kernel personalizzato con supporto WireGuard sul dispositivo è possibile utilizzare la relativa app Android per controllare i tunnel VPN WireGuard, tuttavia, l’attivazione e la disattivazione del tunnel VPN WireGuard è un processo manuale che potrebbe risultare scomodo per chi ha la necessità di farlo di frequente.

Ora Tasker consente di abilitare e disabilitare automaticamente il tunnel VPN in base alla posizione corrente semplificando il processo. Il video dimostrativo sottostante mostra come configurare l’automazione sul dispositivo.

Se siete interessati a provare queste nuove funzionalità potete iscrivervi alla beta di Tasker qui e successivamente scaricare l’ultima versione dell’app dal Play Store tramite il badge sottostante.