Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G non ha ormai più segreti dal punto di vista del design: grazie ai render forniti dal solito Evan Blass (@evleaks) possiamo infatti mostrarvi quale dovrebbe essere l’aspetto del prossimo smartphone della casa sud-coreana in ben sei colorazioni, alcune davvero molto vivaci. Andiamo a scoprirle tutte.

Ecco il design di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

Dopo quanto visto ieri, oggi siamo in grado di mettere le mani su render ancora più precisi che ritraggono Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G in sei colorazioni. Lo smartphone è atteso per il quarto trimestre 2020 (forse per ottobre) e dovrebbe “prendere il posto” della variante Lite che abbiamo visto lo scorso anno con Samsung Galaxy S10 Lite.

In base a quanto sappiamo, e per la “gioia” di alcuni, potrebbe arrivare in Europa una variante 4G con SoC Exynos; al momento le informazioni sono ancora imprecise, ma torneremo sicuramente a parlarne visto che si tratta di un punto interessante sul quale potrebbe giocarsi il successo del dispositivo, perlomeno tra le fila degli utenti più appassionati.

Tornando a noi, oggi possiamo dare uno sguardo al design di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G nelle sue sei colorazioni: troviamo un blu scuro e un bianco per le varianti più classiche, mentre i più “coraggiosi” dovrebbero avere a disposizione tonalità più particolari come il rosso, il verde, il rosa e un arancio pesca.

La parte anteriore dello smartphone può contare su cornici sottili, ma non estreme, con spazio per il taglio dell’altoparlante nella zona superiore e un piccolo mento in quella inferiore. Confermato il piccolo foro centrale nel display, dove prende posto la fotocamera anteriore. Sul retro il modulo fotografico vede la presenza di tre sensori un po’ sporgenti, accompagnati dal flash LED.

Ora che avete visto Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G nelle sue sei colorazioni, fateci sapere qual è la vostra preferita nel solito box qui sotto.