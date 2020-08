Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G, smartphone che potrebbe essere considerato come una sorta di successore di Samsung Galaxy S10 Lite.

Nelle scorse ore sono apparse in Rete alcune immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di questo smartphone.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

Tra le feature del device dovremmo trovare un display Infinity-O da 6,5 pollici e refresh rate a 120 Hz (tipico dei modelli premium), un processore Qualcomm Snapdragon 865 (anche per la variante destinata ai mercati europei), Android 10 con One UI 2.5 (in attesa del rilascio di Android 11 e One UI 3.0), una fotocamera frontale da 32 megapixel e una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo 3X da 8 megapixel).

Tra le altre feature di Samsung Galaxy S20 Fan Edition non dovrebbero mancare il supporto 5G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria da 4.500 mAh.

Per il lancio di sarà da attendere il quarto trimestre del 2020 e sarà interessante scoprire a quale prezzo Samsung deciderà di immetterlo sul mercato.