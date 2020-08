Il laboratorio sperimentale Area 120 di Google potrebbe lanciare un’app chiamata “Orion” per semplificare il pagamento dell’accesso Wi-Fi in mobilità.

Secondo un nuovo marchio depositato da Google, la società sta cercando un nuovo modo per pagare l’accesso alle reti Wi-Fi dallo smartphone attraverso una nuova app mobile che utilizza le microtransazioni.

Google sperimenta un’app per i pagamenti del Wi-Fi pubblico

Leggendo il testo del documento, sembra che Orion possa utilizzare i fondi aggiunti al proprio account Google per connettersi automaticamente alle reti Wi-Fi a pagamento, tuttavia non possiamo esserne certi in quanto le descrizioni dei marchi sono generalmente vaghe, inoltre Google non ha ancora condiviso nulla in merito a questo progetto.

Attraverso delle ricerche sul Web, i colleghi di 9To5Google hanno trovato quella che sembra essere una futura pagina di destinazione per il progetto Orion, anche se per ora si tratta di una pagina di errore di Wix.

La divisione Area 120 è responsabile di numerosi progetti che possono essere implementati nei prodotti Google esistenti e sembra che questa applicazione sarà più utile quando il mondo tornerà a muoversi e gli utenti utilizzeranno più spesso i servizi fuori casa.