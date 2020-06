Accade spesso che grazie alle indiscrezioni i premi legati al Vodafone Happy Friday vengano fuori con qualche ora di anticipo. Questa è una di quelle occasioni in cui siamo in grado di anticiparvi le ricompense che Vodafone offrirà domani, venerdì 12 giugno, ai clienti iscritti al programma gratuito di fidelizzazione.

I clienti consumer iscritti a Vodafone Happy Friday riceveranno uno sconto del 30% sugli acquisti nei negozi e sul portale di Kiko, brand legato al make up, mentre i clienti business potranno attingere ad un codice sconto a scelta tra Elle Decor, Gente, Marie Claire Maison o Wash Out. Come sempre si potrà riscattare il premio durante le 24 ore.

Nel dettaglio lo sconto del 30% per i clienti consumer da Kiko potrà essere utilizzato fino al 18 giugno, e ai clienti milanesi che si recheranno in uno dei punti vendita fisici della catena basterà mostrare il codice sconto direttamente tramite lo smartphone al momento dell’acquisto; chi preferisse spenderlo online, basterà inserirlo nel campo dedicato al codice promozionale del carrello prima di procedere con il pagamento.

In quest’ultimo caso la spedizione sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 20 euro, al netto del valore dello sconto. Contenti delle ricompense di questa settimana? Fateci sapere la vostra nei commenti.

