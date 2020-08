Quante volte, mentre state pulendo casa, magari con un aspirapolvere a filo, avete sognato che qualcuno potesse pulire al posto vostro? I robot aspirapolvere sono stati pensati proprio per questo, e non è necessario spendere cifre folli per poter risparmiare tempo e fatica da dedicare ad attività più interessanti.

Oggi vi parliamo di Xiaomi MIJIA G1, una delle tante proposte del colosso cinese caratterizzata da un prezzo particolarmente aggressivo, grazie anche al nostro buono sconto esclusivo. Con la sua potenza aspirante di 2200 Pa anche le briciole più grandi finiranno nel capiente cassetto e lasceranno la vostra casa perfettamente pulite.

Lava i pavimenti oltre ad aspirare

E se c’è qualche macchia di sporco, acqua o bibite, nessun problema. Basta riempite il serbatoio dell’acqua e attivare la funzione mop, che permette di migliorare la pulizia grazie a un panno in microfibra bagnato. Il livello di acqua utilizzato è controllato in maniera elettronica, per evitare sgocciolamenti eccessivi.

Se vivete in appartamento e siete preoccupati del rumore, Xiaomi MIJIA G1 offre quattro livelli di potenza, e di conseguenza di rumore. Al livello minimo il robot sarà quasi silenzioso, anche se si limiterà a raccogliere capelli e polvere, mentre al livello più elevato potrà aspirare anche lo sporco più grande, con un rumore decisamente superiore.

Allo stesso modo potete decidere il livello di acqua da utilizzare, per evitare, ad esempio, di rovinare i pavimenti più delicati. L’altezza ridotta, appena 82 millimetri, permette al robot di passare sotto i letti, sotto la maggior parte dei divani e dei mobili, per pulire a fondo la vostra abitazione.

Navigazione intelligente e algoritmi evoluti

E con il sistema intelligente di navigazione il robot Xiaomi saprà sempre dove si trova, creando una mappa dettagliata e pulendo le varie stanze in maniera metodica, adottando l’algoritmo più efficiente. Il controllo avviene tramite l’app Xiaomi Home, che vi permetterà di interagire con altri dispositivi intelligenti del produttore, oltre a fornirvi un controllo completo.

Potrete infatti pianificare gli orari di pulizia, impostare la potenza di aspirazione, il livello dell’acqua e verificare lo stato di usura dei principali componenti. È inoltre possibile aggiornare il firmware per installare nuove funzionalità, risolvere bug e rendere sempre più efficiente Xiaomi MIJIA G1.

Da segnalare, infine, il sistema di filtraggio a tre livello, che trattiene anche le particelle più piccole migliorando la qualità dell’aria durante la pulizia ed evitando di rimettere in circolo la polvere aspirata.

Dove acquistare Xiaomi MIJIA G1

Potete acquistare Xiaomi MIJIA G1 su Gearbest a 153,97 euro utilizzando il coupon esclusivo F510BE8573227000 valido fino al 15 agosto e solamente per i primi pezzi. La spedizione, gratuita, avviene dai magazzini europei per cui la consegna avverrà mediamente in meno di una settimana.

