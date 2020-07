Ieri sera tanti utenti hanno riscontrato un malfunzionamento di WhatsApp, che per circa un’ora ha reso particolarmente complicati (ove non del tutto impossibili) l’invio e la ricezione di nuovi messaggi.

Pare che il problema non sia stato causato da un aggiornamento dell’applicazione non ottimizzato o contenente qualche bug in attesa di una risoluzione ma da un update interno e a rivelarlo è stato lo stesso team del popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma.

Ecco la causa del problema di ieri di WhatsApp

Questa la breve nota diffusa dagli sviluppatori e relativa al malfunzionamento riscontrato ieri da tanti utenti anche in Italia:

Un aggiornamento interno sui nostri server WhatsApp ha causato ad alcune persone problemi nell’invio dei messaggi. Abbiamo rapidamente risolto il problema per tutti e ci scusiamo per l’inconveniente.

Pare che qualche utente abbia riscontrato nello stesso orario (ieri sera dopo le 21) qualche problema pure su Instagram ma al momento non vi sono dettagli relativi ad una possibile causa comune.

