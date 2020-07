Come ogni venerdì, anche oggi, 17 luglio 2020, Vodafone svela i regali in palio per tutti i clienti iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy Friday. Come per tutte le precedenti edizioni dell’iniziativa dell’operatore rosso, anche oggi sarà necessario accedere all’applicazione My Vodafone (download in calce alla news), disegnare uno smile con il proprio dito, e avere così modo di richiedere il premio fino alle 23:59:59 di oggi.

I regali in palio per il 17 luglio

I clienti consumer che non hanno ancora attivato Black Friday non avranno accesso ad un vero e proprio regalo, ma bensì verranno invitati ad attivare il programma fedeltà a pagamento godendo di alcune interessanti offerte. Infatti, oltre ad offrire la possibilità di provare gratuitamente il servizio per un mese (a cui seguirà il rinnovo automatico a 1,99 euro al mese), si potranno anche sfruttare 6 mesi di Amazon Prime, il 10% di sconto su Booking.com, 1 mese di Cinema o Entertainment di NOW TV.

Nelle ultime ore sono stati aggiunti anche altri sconti come ad esempio quello del 25% per il noleggio nazionale con Europcar. Questa offerta è valida per tutti i noleggi nel nostro Paese entro il 31 dicembre 2020 la cui prenotazione non sia successiva al 31 luglio 2020; per sfruttare lo sconto del 25% bisognerà cliccare il link ricevuto tramite l’SMS di Vodafone oppure nell’apposita sezione “Happy Friday” presente all’interno dell’applicazione My Vodafone.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche