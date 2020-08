Come ogni venerdì, anche quest’oggi, 14 agosto 2020, Vodafone Happy Friday mette in palio diversi regali decisamente interessanti per i clienti dell’operatore rosso. In queste ore, aprendo l’applicazione mobile MyVodafone (badge per il download in calce all’articolo) e accedendo alla sezione “Happy Friday“, tutti i clienti iscritti al programma gratuito Vodafone Happy Friday possono scegliere di riscattare un codice per attivare un abbonamento gratuito ad una delle tre riviste digitali in omaggio: Wired, Vogue e Traveler.

Tre riviste in omaggio con Happy Friday

Con Wired si ha la possibilità di attivare un abbonamento gratuito di 1 anno e ricevere la rivista a cadenza trimestrale. Per sfruttare il codice bisognerà accedere all’applicazione mobile della rivista e tappare sulla voce “Free Pass” presente nella home dell’app. A questo punto bisognerà semplicemente inserire il codice indicato da Vodafone Happy Friday.

Venendo a Vogue, in questo caso il codice omaggio permette di sottoscrivere un abbonamento gratuito di 2 anni alla rivista digitale mensile. Anche per questa rivista bisogna avviare l’app e inserire il codice omaggio nell’apposita sezione “Free Pass“. Lo stesso iter va svolto anche per la rivista trimestrale Traveler, dove il codice omaggio permette di sottoscrivere un abbonamento gratuito di 1 anno.

I numeri della rivista possono essere letti solo da un dispositivo, mentre è possibile regalare il codice ad un amico nel caso in cui fosse già attivo un abbonamento con la rivista selezionata.

Ci teniamo a precisare che il codice per ottenere le riviste digitali in omaggio sarà disponibile fino al 31 agosto 2020.