Uno degli ostacoli più grandi che devono affrontare gli utenti che decidono di abbandonare iPhone per passare a uno smartphone Android è indubbiamente legato al trasferimento dei propri dati personali.

Per evitare mal di testa, grattacapi e soluzioni complicate ci viene in aiuto MobileTrans, realizzato da Wondershare, applicazione disponibile per PC Windows e macOS che con un solo click permette di trasferire tutti i contenuti tra due dispositivi così diversi tra di loro.

Con MobileTrans vi basterà collegare entrambi i dispositivi al vostro computer, selezionare i dati da trasferire e avviare il processo, senza particolari conoscenze informatiche e senza temere di perdere alcuno dei vostri dati. Se il trasferimento di alcuni dati, come foto, email o contatti, può avvenire in tanti modi diversi, soprattutto se vi appoggiate al Cloud, più complesso è il trasferimento del database di WhatsApp, uno dei punti di forza di MobileTrans.

Come trasferire WhatsApp da iPhone ad Android e viceversa

Mentre ci sono applicazioni come Telegram o altre app di messaggistica istantanea che non richiedono il trasferimento del proprio archivio, visto che è gestito sul cloud, WhatsApp salva localmente i dati relativi all’applicazione, rendendo un po’ più complicato il trasferimento diretto.

Wondershare ci illustra altri metodi disponibili (potete trovare tutti i dettagli nell’articolo dedicato), ma pur non essendo particolarmente complessi richiedono un minimo di conoscenze tecniche e parecchio tempo, cosa che con WhatsApp Transfer non serve assolutamente.

L’applicazione permette di operare fondamentalmente in tre modi: trasferire i dati di WhatsApp da un iPhone a un Android e viceversa (ma anche da Android ad Android e da iPhone a iPhone), eseguire il backup dei dati sul proprio computer e ripristinare il backup sul proprio computer.

Partiamo dalla funzione di backup, che potrebbe sembrare superflua visto che è già integrata nell’applicazione. Se il backup nel dispositivo è sostanzialmente inutile, visto che in caso di guasto sarebbe irrecuperabile, quello su cloud ha il grosso difetto di salvare in chiaro tutti i dati, rendendo meno sicura l’archiviazione delle vostre chat.

Ecco perché un backup sul proprio computer, con chat, video, immagini e allegati, è la scelta migliore, con il vantaggio di poter visualizzare gli allegati anche dal computer. Allo stesso modo diventa comodo ripristinare un backup, anche su uno diverso da quello di origine.

La funzione più comoda è però quella che permette di trasferire immediatamente tutti i dati di WhatsApp tra due smartphone, qualsiasi essi siano. Anche in questo caso oltre alle chat personali e di gruppo vengono trasferiti video, foto e allegati, il tutto senza perdita di qualità.

L’applicazione funziona alla perfezione con tutti i principali brand di smartphone Android, come Samsung, Xiaomi, LG, Motorola, ma non sono stati segnalati problemi nemmeno con i brand minori. Se oltre a WhatsApp utilizzate altre app di messaggistica, in particolare Kik, LINE, Viber e WeChat, sappiate che l’applicazione è in grado si trasferire i dati anche di queste applicazioni, senza alcun problema.

Anche gli utenti meno esperti potranno completare lo spostamento dei dati senza particolari problemi, visto che sarà sufficiente seguire la procedura guidata per portare a termine l’operazione. A seguire una serie di screenshot che testimoniano i passaggi da seguire per il trasferimento dei dati tra due smartphone Android.

Qui sotto invece potete visualizzare la procedura che riguarda il trasferimento da Android a iPhone e viceversa. Ogni fase è accompagnata da schermate esplicative che vi mostreranno come interagire con il vostro smartphone. In entrambi i casi la procedura ha richiesto un paio di interazioni con lo smartphone e qualcuna sul computer, ma con oltre 500 MB di dati ce la siamo cavata in meno di 10 minuti, e senza alcun problema.

Potete scaricare MobileTrans WhatsApp Transfer da questo indirizzo e ottenere la licenza a 19,16 dollari con uno sconto del 40% utilizzando il nostro codice SENMG2.

