È decisamente ricco il changelog di Tasker 5.9.3.beta.5, l’applicazione più popolare per l’automazione delle operazioni sui dispositivi Android. La novità più importante riguarda la possibilità di personalizzare le impostazioni dello smartphone, ottenendo indicazioni precise sui parametri che è possibile modificare.

Molto interessante è la possibilità di utilizzare l’opzione Contact via App per inviare un messaggio di testo a un contatto WhatsApp. In una delle precedenti versioni beta era stata aggiunta una opzione ADB WiFi che consentiva di eseguire Tasker con privilegi simili a quelli ottenibili via ADB.

La nuova beta espande le funzionalità, mostrando in automatico i valori esatti delle varie impostazioni, a seconda dello smartphone in cui viene eseguito, mentre in precedenza erano presenti dei comandi generici. Sono inoltre state aggiunte nuove funzionalità, come la possibilità di cancellare tutti i dati di un’app, congelare e scongelare le app, ottenere uno screenshot senza che l’utente debba interagire con lo smartphone, attivare o disattivare la scheda SIM e disinstallare un’applicazione.

Tra le altre novità vale la pena segnalare che la funzione Contact Via App mostra il selettore dei contatti nel caso in cui non sia stato selezionato un contatto predefinito. Il changelog riporta inoltre numerosi bugfix e la correzione di alcuni bug di minore entità.

Potete entrare nel programma beta di Tasker attraverso questa pagina, così da poter scaricare in anteprima le novità che saranno portate in un secondo momento nella versione stabile. Se invece siete già iscritti al programma beta, o non conoscete Tasker, potete scaricarlo dal play Store utilizzando il badge sottostante. Per i nuovi utenti è richiesto il pagamento di 3,69 euro per l’acquisto dell’applicazione.