Dopo avervi descritto le novità più importanti presenti nella beta 4.5.4 di OnePlus Launcher, in queste ore i colleghi di XDA hanno effettuato il teardown dell’APK scoprendo una interessante feature che potrebbe essere svelata in un prossimo aggiornamento.

Novità teardown OnePlus Launcher beta 4.5.4

La modalità “Pure Mode” permetterà all’utente di “nascondere oggetti del desktop” utilizzando una gesture che prevede l’utilizzo di quattro dita sul display che si aprono verso l’esterno. Come viene poi specificato nelle stringhe di codice presenti qui in basso, la funzione può essere annullata con la gesture opposta, ovvero con quattro dita che effettuano un movimento verso l’interno.

<string name=”launcher_pure_mode”>Pure mode</string>

<string name=”launcher_pure_mode_description”>Put four fingers on the display and spread them apart to hide desktop objects; Reverse this gesture to resume from Pure mode.</string>

<string name=”launcher_pure_mode_dialog_btn_close”>Understand</string>

<string name=”launcher_pure_mode_dialog_description”>Put four fingers on the display and close them up to resume from Pure mode<./string>

<string name=”launcher_pure_subtitle”>Gesture for hiding desktop objects</string>



Le novità che abbiamo visto all’interno di questa news fanno riferimento a del codice presente nella beta 4.5.4 di OnePlus Launcher. Queste, per il momento, rappresentano solo le fondamenta su cui si baserà la modalità “Pure Mode” una volta che verrà ufficialmente svelata, ed infatti anche i dispositivi muniti della versione beta 4.5.4 di OnePlus Launcher non presentano la modalità Pure Mode.

Come aggiornare OnePlus Launcher beta

L’aggiornamento alla versione beta 4.5.4 di OnePlus Launcher sarà disponibile per gli utenti iscritti al programma beta di OnePlus Launcher.