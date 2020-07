GBWhatsApp è un’applicazione Android piuttosto famosa per chi ha la necessità di utilizzare due account differenti di WhatsApp contemporaneamente. Nonostante WhatsApp stia lavorando da diversi mesi al supporto agli account multipli, l’applicazione di proprietà di Facebook non presenta ancora la feature la quale però è facilmente attivabile da chi installa GBWhatsApp.

WhatsApp banna chi usa GBWhatsApp

In queste ore il team di sviluppo di WhatsApp sta iniziando a bannare tutti gli utenti beccati ad utilizzare l’applicazione non ufficiale per aver violato i termini e le condizioni di utilizzo dell’applicazione di instant messaging. In soldoni, chi utilizza l’applicazione non ufficiale può vedere il proprio account bannato in modo temporaneo.

La strategia di WhatsApp sarebbe quindi quella di creare delle importanti limitazioni circa l’utilizzo dell’app non ufficiale con ban della durata di qualche ora, cosa che dovrebbe servire da ammonimento a passare all’utilizzo della versione ufficiale.

Se siete soliti sfruttare le numerose feature di GBWhatsApp, il nostro consiglio è quello di fare un backup di tutte le chat, cancellare l’applicazione dal vostro smartphone Android e procedere al download del client ufficiale tramite il badge del Play Store sottostante.

Certo, non avrete più modo di utilizzare le feature avanza di GBWhatsApp, ma in compenso potrete evitare di essere bannati e continuare così a chattare con amici e parenti.