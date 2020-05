Alcatel 3X (2020) e Alcatel 1SE arrivano in Italia e a livello globale: si tratta di due smartphone di fascia bassa dal prezzo competitivo, pensati per accompagnare gli utenti nelle attività di tutti i giorni. Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche e scopriamo i prezzi di vendita per il nostro Paese.

Alcatel 3X: autonomia e quattro fotocamere

Alcatel 3X è lo smartphone più “costoso” della coppia. Tra le sue caratteristiche vale la pena citare il display HD+ Vast 20:9 da 6,52 pollici con piccolo notch a “V” e un rapporto schermo/corpo intorno all’89%, le buone memorie (4 GB di RAM e 64 GB di storage interno), la quadrupla fotocamera posteriore con IA e sensore principale da 16 MP (accompagnato da sensore macro da 2 MP, di profondità da 2 MP e grandangolare da 5 MP) e la generosa batteria da 5000 mAh.

Completano il quadro il processore octa-core, la fotocamera frontale da 8 MP e il prezzo particolarmente contenuto: Alcatel 3X sarà infatti disponibile in Italia al prezzo di 169 euro nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Green. L’arrivo è previsto per il mese di giugno 2020.

Alcatel 1SE: tripla fotocamera a poco più di 100 euro

Alcatel 1SE è uno smartphone essenziale e comunque piuttosto completo, dotato di tripla fotocamera posteriore con IA (sensore principale da 13 MP, grandangolare da 5 MP e di profondità da 2 MP), display HD+ Vast 19:9 da 6,22 pollici, processore octa-core, batteria da 4000 mAh, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna.

Le caratteristiche, messe così, non saltano particolarmente all’occhio, ma il tutto si fa più interessante dando uno sguardo al prezzo di vendita per l’Italia. Alcatel 1SE è disponibile all’acquisto a 109,90 euro per la versione 3-32 GB e a 129,90 euro per quella 4-64 GB. Per ulteriori informazioni potete fare riferimento al sito ufficiale.