Quest’anno Samsung ha lanciato tre smartphone pieghevoli, introducendone uno che può vantare un form factor inedito: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Fold8, device che sembra abbia stuzzicato la curiosità non soltanto degli addetti ai lavori ma anche degli utenti.

Almeno ciò è quanto emerge da un post pubblicato dal popolare leaker Ice Universe su X, il quale ha fatto intendere che i pre-ordini di questo nuovo smartphone stanno andando a gonfie vele.

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Subito record per Samsung Galaxy Z Fold8

Sebbene il leaker non abbia fornito dati precisi, ha comunque reso noto che sia in Corea del Sud che in altri mercati le pre-vendite di Samsung Galaxy Z Fold8 sono notevolmente maggiori rispetto a quelle della variante Ultra, tanto da spingersi ad azzardare una previsione: tale device potrebbe divenire il modello pieghevole di Samsung più venduto nella storia dell’azienda.

Ricordiamo le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold8 (la scheda tecnica integrale la potete trovare qui):

display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione 2.448 x 1.848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici con risoluzione 1.972 x 1.248 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 GB o 16 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 megapixel (f/1.8, OIS) e ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel (f/1.9)

doppia fotocamera selfie da 10 megapixel (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm da aperto 81,9 x 123,9 x 9,7 mm da chiuso 201 grammi



Oltre che per il fattore novità, senza dubbio tante persone potrebbero essere attratte dal nuovo telefono pieghevole del colosso coreano proprio per il suo schermo in formato 4:3, che lo rende ideale per la visione di video rispetto ad altri dispositivi di questo tipo, con bande nere più piccole durante la visualizzazione di contenuti.

L’esordio ufficiale sul mercato è in programma per il 7 agosto.