In occasione della Giornata Mondiale del sonno, Garmin e The Pokémon Company hanno annunciato ufficialmente che Pokémon Sleep è ora compatibile con diversi smartwatch del produttore. Per l’occasione, l’azienda dei celebri mostriciattoli tascabili ha anche rilasciato alcuni regali per i possessori dello smartwatch e per chi gioca attivamente al titolo mobile.

Per chi non lo sapesse, Pokémon Sleep è una delle ultime app per dispositivi mobili rilasciata da The Pokémon Company. Si tratta di un’applicazione per monitorare la salute del sonno che unisce al tracciamento alcune meccaniche tipiche dei giochi Pokémon: in base alla qualità del sonno registrata ogni notte, al risveglio compariranno diversi Pokémon addormentati che è possibile aggiungere alla propria collezione.

In questi giorni l’app è diventata ufficialmente compatibile con la maggior parte degli smartwatch di Garmin. In linea generale, Pokémon Sleep è ora compatibile con la maggior parte degli smartwatch del brand dotati di sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca, ad eccezione di alcuni modelli più datati. Gli smartwatch non compatibili con l’applicazione sono i seguenti:

D2 Bravo

fēnix 3 HR

fēnix Chronos

Forerunner 225

Forerunner 235

Forerunner 735XT

vivoactive HR

vivosmart HR

vivosmart HR Plus

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Pokémon regala nuove watch face e oggetti in-game

Per accompagnare il lancio di Pokémon Sleep per gli smartwatch Garmin è stata avviata anche una promozione a tempo per tutti i giocatori. Registrando e monitorando i dati del sonno con uno smartwatch Garmin compatibile sarà possibile ricevere tre Pokébiscotti, oggetti utili per avvicinare nuove categorie di mostriciattoli ad ogni risveglio. L’iniziativa è già attiva e rimarrà disponibile fino al 1° novembre 2026: per riscattare il bonus è possibile dirigersi direttamente nel gioco e cliccare sull’icona dei regali.

Il lancio della compatibilità porta alcuni regali anche per i possessori di uno smartwatch Garmin. All’interno del negozio di quadranti ufficiale del produttore sono disponibili due nuove watch face ispirati al gioco, “Pokémon Sleep: Snorlax & Friends” e “Pokémon Sleep: I Choose You”. Entrambi i quadranti sono gratuiti e compatibili con diversi dispositivi delle famiglie fēnix, Forerunner, Venu e vívoactive, offrendo agli utenti un modo in più per portare l’universo Pokémon direttamente al polso.