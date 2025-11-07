Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questa piattaforma, introducendo nuove funzionalità.

Del resto, il settore dello streaming è molto competitivo e nemmeno le realtà più rilevanti possono concedersi il lusso di adagiarsi sugli allori.

E così nelle scorse ore il team di Spotify ha annunciato l’introduzione delle statistiche di ascolto, una soluzione studiata per consentire agli utenti di rivivere la loro settimana musicale in un’istantanea divertente e, cosa sempre gradita, facilmente condivisibile con gli amici.

Su Spotify sono arrivate le statistiche di ascolto

La nuova funzione, disponibile sia per gli utenti Free che per quelli Premium in oltre 60 mercati in tutto il mondo, è stata pensata per mostrare i propri artisti e brani preferiti delle ultime quattro settimane e proporre delle playlist ispirate ai propri gusti musicali o ai brani che si potrebbe voler mettere in coda.

Sempre a dire del team di Spotify, ogni settimana la nuova funzionalità di questo popolare servizio di streaming musicale include anche un momento speciale che cattura ciò che rende unico il proprio ascolto, come un traguardo importante, una nuova scoperta o un momento speciale per i fan.

Infine, gli utenti potranno anche condividere le loro statistiche di ascolto direttamente dall’app con gli amici su Spotify o esternamente su Instagram, WhatsApp e altre applicazioni.

Ecco i passaggi da seguire per provare la nuova funzionalità:

fare clic sull’immagine del proprio profilo per aprire il menu e selezionare la scheda “statistiche di ascolto” scoprire i propri artisti, brani e approfondimenti preferiti toccare Condividi per pubblicare le statistiche settimanali o i momenti salienti individuali

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.