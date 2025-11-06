In questi ultimi mesi, dispositivo dopo dispositivo, HONOR si è ritagliata un ruolo da protagonista nel settore dei tablet Android e il periodo del Black Friday rappresenta un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Sullo store di HONOR, infatti, sono in corso diverse promo molto interessanti. Con il codice sconto AHFANS10P, inoltre, è possibile ottenere un 10% di extra sconto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Il momento giusto per acquistare un tablet HONOR

Tra le offerte dello store HONOR c’è spazio per HONOR MagicPad 2, tablet con display OLED da 12,3 pollici e SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il tablet viene proposto in offerta con un prezzo che si riduce a 404,91 euro. C’è anche la possibilità di aggiungere la Magic Pencil 3, la Smart Bluetooth Keyboard, il SuperCharge Power Adapter da 66 W o gli auricolari Earbuds X7 Lite con un costo di 9,90 euro per accessorio.

Un’altra promo da considerare è quella che vede protagonista HONOR Pad 10, tablet con display da 12,1 pollici e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Il modello in questione, sempre considerando il coupon sconto, è ora acquistabile a 224,91 euro con possibilità di aggiungere vari accessori a partire da 9,90 euro in più.

Per acquistare un modello più economico, invece, è possibile puntare su HONOR Pad X9a, con Snapdragon 685 e display da 11,5 pollici. Il prezzo con il coupon è ora di 179,91 euro. Attenzione anche alla promo HONOR Pad X8a, con display da 11 pollici e Snapdragon 680, che viene proposto al prezzo di 116,91 euro.

Per accedere subito alle offerte potete utilizzare i link seguenti. Ricordiamo che è necessario utilizzare il codice sconto AHFANS10P al momento del check-out per ottenere i prezzi indicati.