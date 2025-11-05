Se siete soliti viaggiare con l’operatore ferroviario Trenord, abbiamo una buona notizia per voi: nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo servizio pensato per consentire agli utenti di rimanere aggiornati sullo stato del proprio treno con tutte le informazioni in tempo reale.

“Il mio treno“, questo il nome del nuovo servizio, sfrutta le enormi potenzialità di WhatsApp per mettere a disposizione della propria clientela (che si tratti di pendolari, viaggiatori occasionali o turisti non fa alcuna differenza) un canale diretto e personalizzabile per ricevere gli aggiornamenti sulle corse di proprio interesse prima, durante e dopo il viaggio.

Trenord si affida a WhatsApp per un nuovo servizio

Ricordiamo che Trenord ha già una propria app ufficiale con tutte le informazioni su corse, linee e stazioni ma il canale Il mio treno su WhatsApp è pensato per chi predilige la comunicazione via chat, per un’esperienza più immediata rispetto a quella offerta dalla classica applicazione.

L’operatore ferroviario ha pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata al nuovo servizio (la trovate seguendo questo link) e gli utenti possono accedere al canale WhatsApp semplicemente cliccando qui.

Una volta entrati nel canale, gli utenti possono cercare la corsa di proprio interesse (è sufficiente inserire il numero del treno, indicando le stazioni e gli orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione) e la chat fornisce le relative informazioni.

Prima della partenza è anche possibile conoscere il binario programmato mentre durante il viaggio, attivando le notifiche push, il canale di Trenord invierà aggiornamenti sul viaggio (come gli orari di transito alle fermate, i binari programmati e l’orario previsto per l’arrivo a destinazione).

Trenord, infine, ha anche promesso che nei prossimi mesi il servizio verrà arricchito con nuove funzioni, come ad esempio il supporto multilingua.