Si continuano a susseguire senza sosta le anticipazioni relative a OnePlus 15, senza dubbio uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella parte conclusiva del 2025.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza OnePlus 15 è arrivato dal popolare leaker Arsène Lupin, che su X ha svelato quello che dovrebbe essere il prezzo ufficiale nel Regno Unito di una delle varianti dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco quanto potrebbe costare OnePlus 15

A dire del leaker, il nuovo smartphone di punta di OnePlus nel Regno Unito potrebbe essere lanciato nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione ad un prezzo di 949 sterline (pari, al cambio, a circa 1.090 euro).

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare fondata, il produttore potrebbe avere deciso di proporre il suo nuovo gioiellino ad un prezzo un po’ più competitivo rispetto alla precedente generazione: ricordiamo, infatti, che la medesima versione di OnePlus 13 in Inghilterra è stata lanciata a 999 sterline.

Arsène Lupin non ha svelato il presunto prezzo della variante con 256 GB ma, se si applica un analogo taglio di 50 sterline a quello di OnePlus 13, nel Regno Unito potrebbe essere proposto a 849 sterline (pari, al cambio, a circa 970 euro).

In sostanza, il nuovo smartphone di OnePlus arriverebbe sul mercato come un temibile concorrente per i modelli di punta di Samsung, Apple e Google.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di OnePlus 15 non dovrebbero mancare un display OLED con refresh rate a 165 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, una tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria da 7.300 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 120 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Il lancio in Cina è in programma per la fine del mese mentre quello internazionale dovrebbe aver luogo intorno alla metà di novembre.