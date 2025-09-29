Un proiettore smart può fare la differenza e garantire l’accesso alle piattaforme di streaming in modo più semplice e con un’esperienza divisione di qualità superiore. Questi dispositivi, però, sono spesso costosi e non è facile trovare un prodotto che sia accessibile e, nello stesso tempo, sia in grado di offrire un comparto tecnico di qualità e prestazioni soddisfacenti. Con la nuova promozione in corso, però, è ora possibile puntare su ETOE Starfish Plus con Google TV e certificazione Netflix. Grazie all’offerta in corso fino al 7 ottobre, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 50 euro sul modello. Andiamo a scoprire i dettagli della nuova promozione.

ETOE Starfish Plus: un ottimo proiettore smart al prezzo giusto

Con ETOE Starfish Plus è possibile accedere a un ottimo proiettore smart con un rapporto qualità/prezzo che, in questo momento, è tra i migliori sul mercato. Il modello è dotato di Google TV e può contare sulla certificazione Netflix oltre che sulla possibilità di accesso a migliaia di applicazioni per garantire un’esperienza di visione completa. Da segnalare anche l’integrazione con Chromecast e con AirPlay.

Il proiettore può contare su una rotazione di 140° e su una regolazione automatica dello schermo, con la possibilità di arrivare fino a 150 pollici, con immagini in 1080p. Il funzionamento, inoltre, è particolarmente silenzioso (si arriva ad appena 24 dB). Gli utenti possono anche sfruttare il controllo con comandi vocali e utilizzare il proiettore come uno speaker Bluetooth.

Per accedere a Internt ETOE Starfish Plus è possibile utilizzare la connettività Wi-Fi Dual Band. Il modello può diventare anche una luce notturna touch con possibilità di scegliere tra 7 colori. Le dimensioni sono compatte (174×152×231 mm) e anche il peso è contenuto (1,74 chilogrammi) semplificando anche l’utilizzo in mobilità.

Grazie alla promo in corso su GeekMall è possibile acquistare ETOE Starfish Plus con un prezzo ridotto a 179 euro anziché 229 euro. La promozione è valida fino al prossimo 7 ottobre ed è accessibile tramite il link qui di sotto.