La serie S di DOOGEE, dove la lettera ‘S’ simboleggia una scintilla che accende la passione per la tecnologia e ci spinge a superare ogni confine, si arricchisce di quattro nuovi smartphone, che con la loro versatilità e robustezza puntano a diventare compagni di viaggio affidabili per esploratori, appassionati di attività all’aria aperta e più in generale di chi abbraccia uno stile di vita segnato dalla libertà e dalla voglia di avventura.

2023: la creazione della serie S

DOOGEE S100, il primo smartphone di questa serie, è stato lanciato nel marzo del 2023, con una scheda tecnica di tutto rispetto: MediaTek Helio G99, fotocamera principale da 100 megapixel, cover posteriore in similpelle e un prezzo decisamente competitivo, sotto ai 200 euro, che ne ha fatto uno dei best seller in quella fascia di prezzo.

A seguire sono arrivati S100 Pro, con batteria da 22.000 mAh e luce da campeggio da 900 lumen, S110 con doppio schermo e Smini, il primo mini rugged phone dotto di doppio schermo e chipset G99.

DOOGEE S41 è invece andato a esplorare la fascia bassa del mercato, con il suo chipset Spreadtrum T606, schermo HD+ da 5,5 pollici, batteria da 6.300 mAh e un prezzo particolarmente allettante.

2024: arriva la serie S200

Nel 2024, forte di un importante successo commerciale, la serie S di DOOGEE si è arricchita dei modelli S118 e S118 Pro, con schermo FullHD+ da 6,6 pollici, tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale, batteria da 10.800 mAh per un’ottima autonomia. DOOGEE S118 utilizza un MediaTek Helio G100 mentre per la versione Pro è stato scelto un MediaTek Dimensity 7050.

DOOGEE S119 può contare su un display secondario da 1,32 pollici e uno spazio di archiviazione di 512 GB per soddisfare le necessità di archiviazione di chiunque. DOOGEE S200 si ispira invece al design tipico dei mech, con un aspetto unico nel suoi genere e uno schermo AMOLED nella parte posteriore per offrire una esperienza d’uso unica.

Potete acquistare DOOGEE S118 sul sito ufficiale, dove trovate anche DOOGEE S200.

2025: il futuro è qui

Arriviamo al 2025, che vede una ulteriore crescita per DOOGEE, con il lancio di S119, S119 Pro, S200 Max e S200 Ultra, ognuno che testimonia la costante ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza. Nelle prossime settimane andremo a esplorare i nuovi modelli e a scoprire nel dettaglio tutte le novità che saranno introdotte.

Informazione Pubblicitaria