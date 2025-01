Una delle funzionalità tipiche degli smartphone di punta degli ultimi tempi è la connettività satellitare che permette ad esempio di allertare i servizi di emergenza anche in zone non raggiunte dalla rete mobile terrestre.

Se non si interessa passare a uno smartphone di punta l’alternativa per gli escursionisti è acquistare un accessorio che supporta la connettività satellitare come quelli proposti da Garmin, ma presto sarà disponibile anche una soluzione meno costosa: quella di HMD presentata in anteprima al CES 2025 di Las Vegas.

Caratteristiche di HMD OffGrid

HMD OffGrid è un dispositivo compatto che misura solo 93,88 x 60,16 x 12 mm e pesa appena 60 grammi e si collega in modalità wireless allo smartphone per consentire all’utente di inviare e ricevere messaggi satellitari utilizzando il proprio numero di telefono e di trasmettere automaticamente le attuali coordinate GPS a intervalli impostati fino a cinque destinatari.

Grazie alla batteria da 600 mAh l’autonomia di OffGrid può arrivare fino a tre giorni con una carica completa, inoltre il dispositivo è classificato IP68, tuttavia questa soluzione prevede due costi distinti.

Disponibilità e prezzi di HMD OffGrid

HMD OffGrid costa 199 dollari, inoltre bisogna abbonarsi a uno dei due piani previsti a seguito descritti:

HMD Unlimited Plan da 14,99 dollari al mese o 139,99 l’anno per messaggi illimitati, check-in e servizi SOS. Live tracking illimitato opzionale a 4,99 dollari al mese. Tariffa di attivazione una tantum di 9,99 dollari.

da 14,99 dollari al mese o 139,99 l’anno per messaggi illimitati, check-in e servizi SOS. Live tracking illimitato opzionale a 4,99 dollari al mese. Tariffa di attivazione una tantum di 9,99 dollari. HMD Freedom Plan da 79,99 dollari l’anno (pagamento una tantum) con fino a 350 messaggi di testo e di check-in. Monitoraggio live illimitato opzionale a 4,99 dollari al mese. Quota di attivazione una tantum di 19,99 dollari.

HMD OffGrid sarà disponibile a partire da questo mese negli Stati Uniti, in Europa, in Australia, in Nuova Zelanda e anche in altri paesi nel corso del 2025. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Web di HMD.