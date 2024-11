È stato presentato a IFA 2024, la grande fiera di elettronica che si svolge nel mese di settembre a Berlino, e si chiama Tineco PURE ONE A50S Plus. È un aspirapolvere cordless dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Finora non era mai stato oggetto di sconti e promozioni ma in occasione del Black Friday il brand asiatico ha deciso di renderlo ancora più invitante con uno sconto del 20%.

Tineco PURE ONE A50S Plus

La soluzione di Tineco è sicuramente valida, come testimonia la sua scheda tecnica. Potenza di aspirazione di 185W, ottima per raccogliere senza problemi anche lo sporco più difficile, come ad esempio peli di animali e capelli che da sempre creano problemi. A questo proposito Tineco ha montato una spazzola con design ZeroTangle, che riduce ai minimi termini la possibilità che si formino grovigli di peli e capelli, usando una serie di setole disposte a “V” e un doppio pettine che districa peli e capelli prima di inviarli al serbatoio dello sporco.

Con il sistema ClogLess il brand evita che lo sporco più grosso possa ostruire l’aspirapolvere: viene utilizzato un tubo più largo del normale con un accesso più ampio nella parte frontale della spazzola, per evitare che lo sporco possa incastrarsi nei condotti interni e bloccare il funzionamento dell’aspirapolvere. Rinnovato il sistema di filtraggio, grazie anche a un serbatoio posizionato in maniera intelligente e più semplice da vuotare.

Troviamo un ciclone principale che separa subito lo sporco più grosso, un primo filtro metallico, un sistema Tineco Dura-cyclone che rimuove dall’aria le particelle più piccole, una spugna grossa, una più fine e un filtro HEPA 13, così da intercettare anche le particelle delle dimensioni di pochi micron e immettere nell’ambiente solo aria pulita. Grazie a questo accorgimento è possibile mantenere inalterata nel tempo la potenza di aspirazione, senza dover intervenire manualmente per pulire i componenti interni.

Migliorata la spazzola motorizzata principale, che utilizza il sistema 3D Sense per diventare ancora più efficace. DustSense regola la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevato sul pavimento, LightSense utilizza un LED grandangolare con luce verde che permette di vedere anche lo sporco più nascosto e minuto mentre EdgeSense aumenta autonomamente la potenza di aspirazione quando la spazzola si avvicina a una parete o al bordo dei mobili, così da raccogliere senza sforzo anche lo sporco che tende ad accumularsi in quelle zone.

Davvero soddisfacente l’autonomia, anche per merito della tecnologia proprietaria iLoop che regola la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, qualsiasi sia l’accessorio utilizzato. In questo modo i consumi sono ottimizzati e con una singola carica è possibile raggiungere i 70 minuti, un risultato davvero molto apprezzabile che permette di pulire abitazioni di ampie dimensioni senza dover ricorrere a ricarica aggiuntive.

Uno dei punti di forza di Tineco PURE ONE A50S Plus è il tubo di prolunga che può essere piegato per passare sotto ai mobili più bassi senza doversi chinare. Non va dimenticata nemmeno la batteria rimovibile, che allunga la vita utile del dispositivo e permette di averne una di scorta per raddoppiare l’autonomia. Sull’impugnatura, con doppia presa per la pulizia dei pavimenti e per quella delle parti alte della casa, è presente anche uno schermo LED intelligente, che mostra informazioni utili sullo stato di funzionamento e sull’autonomia residua.

BLACK FRIDAY 💰 In occasione del Black Friday Tineco PURE ONE A50S Plus scende al minimo storico, è infatti disponibile su Amazon a 239 euro invece di 299 euro.

