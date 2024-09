Nei primi mesi di quest’anno, Meizu aveva annunciato il suo totale focus e interesse nei confronti dell’intelligenza artificiale. Proprio nelle ultime ore e in antitesi con quanto precedentemente annunciato, la compagnia cinese ha ufficialmente presentato i suoi nuovi smartphone Meizu Note 21 e Note 21 Pro, che vedranno la luce anche sul mercato occidentale: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche tecniche.

Meizu Note 21 e Note 21 Pro: le specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto da Meizu Note 21, che presenterà un display IPS LCD da 6,74 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, frequenza d’aggiornamento da 90 Hz e una fotocamera anteriore da 8 megapixel. Lieve aumento invece per il modello Note 21 Pro, con lo schermo da 6,78 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, oltre a una fotocamera anteriore da 13 megapixel.

Passando invece al lato posteriore, Meizu Note 21 ospita un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato a sua volta da un sensore di profondità da 2 megapixel. Al contrario, Meizu Note 21 Pro ospiterà un sensore principale da 64 megapixel, accompagnato anche in questo caso da un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il modello standard ospita sotto il cofano un chip non ancora ben identificato a 8 core, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il modello Pro, dalla sua, presenta invece un chip Helio G99, con la stessa quantità di RAM e memoria interna del fratello minore. Entrambi i modelli ospitano inoltre lo slot microSD, permettendo di espandere ulteriormente la memoria a disposizione.

Nonostante il grande focus riservato dalla compagnia nei confronti dell’intelligenza artificiale, le specifiche tecniche ufficiali non riportano precisamente quali siano le funzionalità introdotte grazie ad essa. Non conosciamo tantomeno dettagli sul sistema operativo, ma presumiamo che verranno equipaggiati dal sistema proprietario di Meizu, FlymeOS.

Meizu Note 21 presenta poi una batteria da 6000 mAh di capacità, con funzionalità di ricarica a 18 W di potenza, mentre il modello Pro offrirà una batteria leggermente ridotta da 4950 mAh di capacità e supporto alla ricarica da 30 W di potenza.

Ad oggi non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il nostro mercato. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Meizu, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.