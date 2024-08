WhatsApp è in assoluto l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, e sono tante le funzionalità che vengono introdotte di volta in volta con i nuovi aggiornamenti: pensiamo per esempio al recente arrivo del supporto a Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta che consente di accedere a diverse funzionalità esclusive di fotoritocco e quant’altro. Non tutti sanno però che WhatsApp presenta un vero e proprio menu segreto all’interno della sua app che potrebbe rendere felice molti utenti che la utilizzano quotidianamente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: il menu “segreto” che semplifica la gestione delle notifiche

Le notifiche sono senz’ombra di dubbio croce e delizia di tutti gli smartphone, con un flusso che talvolta, nei giorni più intensi, può risultare fastidioso. Fino ad oggi, gestire le notifiche su WhatsApp si è rivelato un processo davvero tedioso, dovendo gestirle manualmente una alla volta. Proprio a tal proposito verrebbe in aiuto un particolare menu “segreto” di WhatsApp, che consentirebbe nella fattispecie di gestire le notifiche dei messaggi non letti al meglio e in maniera rapida.

Il primo passo da fare in questo caso consiste nell’assicurarsi che tutti i tasti per i filtri siano presenti e attivi in corrispondenza della parte superiore dall’app, andando a distinguere rispettivamente le sezioni Tutte, Da Leggere, Preferiti e Gruppi.

A questo punto è sufficiente recarsi in corrispondenza della sezione “Da leggere” o “Preferiti“: basterà premere questo pulsante per accedere automaticamente all’opzione “Segna tutte come lette“: con un semplice click sarà dunque possibile segnare tutte le conversazioni come già lette, e annullare così la conta delle notifiche totali dell’app in maniera rapida e intuitiva, evitando così di scorrere manualmente ogni singola conversazione e risparmiando un bel po’ di tempo.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori ed eventuali aggiornamenti in merito alla gestione delle notifiche da parte di WhatsApp, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.