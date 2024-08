Lo smartphone HONOR 200 Pro è stato lanciato solo un paio di mesi fa, ma in questi giorni sono già emerse le prime presunte immagini del successore. I rendering di HONOR 300 Pro trapelati mostrano un design posteriore in linea con quello del modello attuale, ma con un modulo fotocamera dal look alquanto particolare.

Trapelano i primi render di HONOR 300 Pro

Secondo le immagini trapelate HONOR 300 Pro dovrebbe essere dotato di un modulo fotocamera posteriore dal design unico che include tre obiettivi e un modulo flash. Il pannello posteriore appare con una striscia che include il marchio HONOR che questa volta sembra essere più in risalto. Frontalmente si nota la presenza di un display curvo, nonostante molti produttori lo stiano abbandonando, e una configurazione a doppia fotocamera, proprio come il suo predecessore.

Per quanto riguarda le specifiche la fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 50 MP con zoom 50X e un teleobiettivo periscopico. Sul fronte delle prestazioni HONOR 300 Pro dovrebbe adottare il chip Snapdragon 8 Gen 3 e poter contare su una batteria da 5300 mAh che supporterebbe la ricarica rapida cablata da 100 W e la ricarica wireless da 66 W.

Si prevede che il display offrirà una protezione per gli occhi HONOR Oasis di seconda generazione con oscuramento a doppia frequenza ultra-alta a rischio zero, inoltre il dispositivo dovrebbe essere resistente alla polvere e all’acqua di grado IP68 e includere NFC e porta infrarossi. A seguire trovate la recensione di HONOR 200 Pro.