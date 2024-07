Anche se manca ancora qualche giorno all’inizio dell’edizione 2024 di Amazon Prime Day, l’evento che anche quest’anno durerà 48 ore nelle quali saranno decine di migliaia i prodotti in promozione (ma solo per gli iscritti al programma Amazon prime), sono parecchi i produttori che hanno dato il via alle danze, con quelle che possiamo considerare offerte di “riscaldamento”.

Tra queste troviamo anche ECOVACS, brand specializzato nella realizzazione di prodotti per la pulizia della casa (ma non solo), che da qualche ora ha portato i primi sconti sui suoi prodotti più attesi. Nei prossimi giorni saranno attivate nuove promozioni quindi vi consigliamo di mettere questo articolo tra i preferiti del vostro browser e tornare a controllarlo regolarmente, per scoprire i nuovi sconti che saranno annunciati.

Se non lo avete già fatto vi invitiamo a iscrivervi al programma Amazon Prime, che offre un periodo di prova di 30 giorni, così da poter approfittare di tutte le promozioni in atto.

Le offerte ECOVACS per il Prime Day

Sono sostanzialmente tre le categorie di prodotti in promozione nel Prime Day di ECOVACS: la linea DEEBOT, che include robot aspirapolvere in varie fasce di prezzo, la linea WINBOT dedicata alla pulizia di vetri e finestre, e la linea GOAT, con i dispositivi che si occupano di tenere sempre in ordine i nostri prati.

Partiamo quindi da ECOVACS T30S COMBO Complete, uno dei modelli più recenti e interessanti del brand. È un dispositivo tutto in uno, visto che la stazione del robot include anche una base di svuotamento e ricarica per un aspirapolvere cordless. In questo modo avrete sempre entrambi i dispositivi a portata di mano, riducendo gli ingombri.

Il robot è dotato di tecnologia TrueEdge, che permette di estendere i moci per raggiungere anche i bordi delle pareti e garantire una migliore pulizia, ha una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e di una batteria da 5.200 mAh che consente al robot di pulire senza problemi anche abitazioni di grandi dimensioni. Non mancano altre tecnologie evolute, come ZeroTangle, la spazzola che riduce la possibilità di formare grovigli con peli e capelli, e il rilevamento di ostacoli imprevisti, che consentono al robot di ricalcolare in maniera intelligente il percorso quando incontra ciabatte, calzini, cavi e altri oggetti dimenticati sul pavimento. L’aspirapolvere cordless offre diversi accessori per pulire tutta la casa, inclusi materassi e cuscini e al termine della pulizia può essere posizionato sulla base per la ricarica e l’aspirazione dello sporco raccolto. Quest’ultimo viene convogliato nel sacco condiviso con il robot, da cambiare ogni tre mesi. Da segnalare infine il lavaggio con acqua calda dei panni del robot, al fine di rimuovere al meglio lo sporco raccolto.

PRIME DAY ⭐️ Fino al 21 luglio potete acquistare ECOVACS T30S COMBO Complete a 999 euro invece di 1299 euro. Il 16 e 17 luglio il prezzo sarà visualizzato automaticamente, negli altri giorni dovrete applicare il coupon presente nella pagina.

ECOVACS DEEBOT T30 Pro OMNI è stato presentato poche settimane fa e ha il grande vantaggio di proporre una stazione decisamente compatta rispetto alla maggior parte dei modelli in circolazione. Dal punto di vista tecnico può contare su una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, sistema ZeroTangle per evitare i grovigli di peli e capelli. Il lavaggio dei pavimenti avviene con moci dotati di tecnologia TruEdge che permette di estenderli fino ai bordi delle pareti o dei mobili per una migliore pulizia.

La stazione di ricarica si occupa di svuotare il serbatoio della polvere, convogliandola in un apposito sacco, riempire il serbatoio dell’acqua pulita del robot per lavare in maniera accurata i pavimenti, e raccogliere l’acqua sporca proveniente dal lavaggio dei moci, che avviene con acqua riscaldata a 70 gradi per una maggiore igiene. Anche l’asciugatura dei panni avviene con aria calda, per ridurre il rischio della formazione di muffe e batteri. Può essere controllato con i comandi vocali utilizzando l’assistente YIKO e può rilevare lo sporco sul pavimento insistendo nelle zone più sporche.

PRIME DAY ⭐️ Fino al 10 luglio potete acquistare ECOVACS T30 PRO OMNI Silver a 799 euro invece di 999 euro

Continuiamo con ECOVACS DEEBOT T20, un modello di fascia media, dotato comunque di stazione evoluta. Il robot ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pa, la tecnologia di rilevamento degli ostacoli che gli permette di evitare oggetti dimenticati sul pavimento e la tecnologia OZMO TURBO 2.0 per il lavaggio dei pavimenti con due panni rotanti, premuti sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate.

La stazione include una tanica per l’acqua pulita e una per quella sporca, raccolta dal lavaggio dei moci che avviene riscaldando l’acqua, al fine di sciogliere il grasso raccolto. È presente anche un sacco per la polvere, da sostituire ogni due mesi circa, nel quale viene immagazzinata la polvere raccolta dal robot, rendendolo di fatto indipendente. I moci vengono sollevati quando il robot rileva la presenza di tappeti o moquette, per evitare di bagnarli e rovinarli, ma anche quando torna alla base di ricarica, per non lasciare scie bagnate sul pavimento.

PRIME DAY ⭐️ Fino al 21 luglio potete acquistare ECOVACS T20 OMNI a 609 euro invece di 1.099 euro

ECOVACS T20e OMNI è di fatto lo stesso robot aspirapolvere rispetto al modello precedente, con il quale condivide la quasi totalità della scheda tecnica. Stesse funzioni di aspirazione e lavaggio, stessa tecnica di raccolta della polvere e di sollevamento dei moci.

A differenza del “fratello maggiore” però il lavaggio dei due moci rotanti avviene utilizzando acqua fredda, lasciando all’utente il compito di rimuovere regolarmente i panni per lavarli in maniera adeguata, a mano o in lavatrice. Allo stesso modo anche l’asciugatura dei panni, che sul modello T20 avviene con l’ausilio di aria calda, in questo robot avviene con aria fredda. Questo significa principalmente tempi di asciugatura più lunghi, che a lungo potrebbero portare alla formazione di qualche muffa.

PRIME DAY ⭐️ Fino al 21 luglio ECOVACS T20e OMNI è in offerta a 549 euro invece di 999 euro

ECOVACS WINBOT W2 OMNI (qui potete leggere la nostra recensione completa) è invece un prodotto completamente diverso. È infatti un prodotto pensato per la pulizia di finestre e vetrate, dotato di una stazione multifunzione evoluta. Utilizza una tecnologia di nebulizzazione a 3 ugelli per bagnare la superficie da pulire e il panno umido completa l’opera rimuovendo con grande efficacia ogni traccia di sporco.

La stazione include la batteria necessaria al funzionamento del robot, evitando quindi di doverlo collegare direttamente alla presa di corrente a tutto vantaggio della versatilità. Il robot rimane appeso al vetro grazie a una forza di suzione di 5.500 Pa e al termine della pulizia può essere riposto nella stazione, che diventa quindi una comoda valigetta per il trasporto. Anche nel caso in cui il livello della batteria sia molto basso, il robot rimarrà appeso al vetro per almeno 30 minuiti, grazie a una serie di accorgimenti di sicurezza.

PRIME DAY ⭐️ Anche ECOVACS WINBOT W2 OMNI è in offerta fino al 21 luglio a 549 euro invece di 599 euro.

ECOVACS GOAT G1-1600 è invece un robot tosaerba, pensato quindi per mantenere sempre in perfetto ordine prati e giardini. Non necessita della posa di cavi perimetrali, visto che si basa su una serie di beacon, dei sensori posti su dei paletti in plastica da utilizzare per delimitare l’area da gestire. La configurazione è molto semplice e una volta completata il robot può operare in completa autonomia, in base alla pianificazione.

Potete regolare l’altezza di taglio e il robot si occuperà di rasare il prato regolarmente, anche ogni giorno se dovesse servire, lasciando ovviamente l’erba tagliata sul prato. È dotato di sistema di rilevamento di ostacoli, in particolare delle persone, bloccandosi quando qualcuno si avvicina troppo per evitare qualsiasi problema. La versione G1-1600 è pensata per prati fino a 1600 metri quadri e tutte le impostazioni e le opzioni possono essere controllare attraverso la companion app da installare sul proprio smartphone.

PRIME DAY ⭐️ ECOVACS GOAT G1-1600 è in offerta fino al 21 luglio a 1299 euro invece di 1499 euro

Chiudiamo con ECOVBACS GOAT G1-800, il più piccolo tra i robot tosaerba della compagnia. Anche in questo caso le funzioni sono sostanzialmente le stesse rispetto al modello superiore, con i beacon che vanno a sostituire il cavo perimetrale, una base di ricarica che può essere integrata con una piccola tettoia, ideale per riparare il robot dalla pioggia e la possibilità di gestire fino a 16 diverse zone di taglio.

Il sistema AIVI 3D permette di rilevare ostacoli presenti sul terreno, come tubi dell’acqua, scarpe, giocattoli, ma anche animali di grande e piccola taglia, per evitarli. La principale differenza rispetto al modello G1-1600 è rappresentata dalla superficie che può essere gestita, visto che, come lascia intendere il nome, siamo di fronte a un tosaerba pensato per occuparsi di una superficie massima di circa 800 metri quadri, di cui si occupa generalmente in un paio di giorni.

PRIME DAY ⭐️ Per il Prime Day ECOVACS GOAT G1-800 è in offerta a 999 euro invece di 1.099 euro.

Con la sola esclusione delle due giornate del Prime Day, il 16 e 17 luglio, i prezzi indicati possono essere generalmente ottenuti applicando il coupon presente nella pagina