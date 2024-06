Brutte notizie per gli utenti Vodafone: il popolare operatore telefonico, infatti, ha in programma una nuova rimodulazione che entrerà in vigore il prossimo mese e riguarderà alcune delle sue offerte mobile.

In particolare, stando a quanto viene reso noto da Vodafone sul proprio sito, dal 10 luglio 2024 il costo di alcune offerte di telefonia mobile ricaricabili aumenterà di un importo compreso tra 1,99 euro e 3,99 euro al mese.

I dettagli della nuova rimodulazione di Vodafone

L’operatore telefonico precisa che i clienti interessati da questa modifica contrattuale saranno informati via SMS e potranno ricevere maggiori informazioni chiamando il numero gratuito 42590 o contattando il servizio clienti 190.

Al momento questi aumenti, che vanno da 1,99 euro a 3,99 euro al mese, riguardano solo alcune offerte Vodafone e la speranza è che non vengano estese ad altre.

Purtroppo Vodafone non ha reso note le motivazioni alla base di tali aumenti, limitandosi a giustificarli con l’espressione generica “Viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale”.

Ad ogni modo, i clienti che non volessero accettare le modifiche contrattuali potranno recedere dal contratto o passare ad un altro operatore, mantenendo il proprio numero, senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS, specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le seguenti modalità:

compilando il form con la propria richiesta su voda.it/disdettalineamobile

andando nei negozi dell’operatore

inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

scrivendo via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590

Vodafone ricorda che va allegata una copia del proprio documento di identità ed è necessario indicare in modo chiaro il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso e la causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. Per ulteriori dettagli sul recesso vi rimandiamo alla pagina dedicata.

