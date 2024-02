Che abbiate le Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds2 o Galaxy Buds Pro, poco importa, questo bellissimo case a tema Pepsi Zero Zuccheri è compatibile con praticamente tutte le cuffie True Wireless di Samsung e proprio in queste ore è oggetto di una super promozione che lo vede scontato di oltre il 70% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di un gadget tanto bello quanto semplice: in pratica rende più simpatiche le vostre cuffie true wireless e le protegge ulteriormente da cadute involontarie. Il case per cuffie Samsung a tema Pepsi Zero Zuccheri è arrivato in Italia qualche mese fa ma il prezzo di listino di 29,90 euro lo ha sempre reso un po’ proibitivo per la sua utilità. Oggi, che è disponibile a soli 8,90€, diventa invece un simpatico acquisto per personalizzare le proprie cuffie.

Il prodotto è ovviamente originale e a certificarlo è il fatto che sia disponibile solo sul Samsung Shop, dove è scontato del 72%: 8,90€ invece di 29,90€. Inoltre, se fate il login col vostro account Samsung avete un ulteriore 5% di sconto (che si applica anche ad altri prodotti eventualmente aggiunti a carrello).

Acquista ora il Pepsi Case per le Galaxy Buds sul Samsung Shop

In offerta c’è anche la Ring Cover per Galaxy Buds2 Pro/Buds Live/Buds2/Buds Pro a 11,90€ invece di 39,89€