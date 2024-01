Garmin ha scelto il CES 2024 di Las Vegas come vetrina per annunciare un importante aggiornamento per la piattaforma Garmin Connect, che si arricchisce di nuove funzioni e introduce un’interfaccia rinnovata.

Tra gli obiettivi del team di sviluppatori di Garmin con questa riprogettazione di Garmin Connect vi è quello di mettere l’utente al centro e alla prima apertura l’app companion chiede di specificare quali sono le priorità, gli interessi e gli obiettivi, in modo da poter preparare una schermata Home personalizzata in base alle preferenze di ciascuno.

Come cambia l’interfaccia di Garmin Connect

E così la nuova schermata iniziale si caratterizza per la semplicità, offrendo il meglio dei vari strumenti di allenamento di Garmin in un modo più comprensibile e immediato e ciò vale anche per il nuovo sito Web del servizio.

Nella sezione In Focus gli utenti avranno la possibilità di includere fino a cinque categorie e visualizzeranno parametri di salute e fitness ad alta priorità, il tutto con una grafica curata e specifici approfondimenti.

Nella sezione At a Glance vengono messi a disposizione degli utenti dei sommari sulle varie attività preferite, fornendo una serie di statistiche (ciò in base alle preferenze inserite in fase di configurazione) e con un tocco sarà possibile visualizzare dati aggiuntivi (magari quelli che non è sempre necessario conoscere ma che, ad ogni modo, di tanto in tanto si consultano).

Nella sezione Eventi è possibile visualizzare quando è in programma il prossimo impegno, in modo da prepararsi adeguatamente (visualizzando informazioni sulla preparazione e conti alla rovescia e avendo la possibilità di dare priorità a un evento rispetto ad un altro) mentre nella sezione Training Plans gli utenti possono avviare un piano di allenamento Garmin Coach.

Infine, nella sezione Sfide si ha la possibilità di tenere sotto controllo le classifiche e il proprio stato, con i dettagli principali sotto il resto delle statistiche preferite.

Nel complesso, questo aggiornamento rende Garmin Connect più semplice da consultare e probabilmente più adatta anche per gli utenti meno esperti.

Una versione beta della nuova app Garmin Connect è al momento disponibile per alcuni clienti selezionati e, stando ai progetti del produttore, questa esperienza dovrebbe essere disponibile per tutti entro la fine dell’anno.