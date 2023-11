Anche se manca ancora una settimana al Black Friday, la giornata di sconti e offerte speciali che si celebra ormai in tutto il mondo e che riguarda ogni tipo di prodotto, la maggior parte dei brand ha già lanciato le proprie offerte, in concomitanza con l’inizio della Settimana del Black Friday di Amazon.

ECOVACS, compagnia leader nel mercato degli aspirapolvere robot, ha lanciato una campagna promozionale che porta sconti fino a 400 euro sui modelli più richiesti dagli utenti, i nuovissimi DEEBOT X2 OMNI e DEEBOT T20 OMNI. Andiamo allora a scoprire i dettagli dei prodotti e gli sconti, insieme al periodo in cui la promozione sarà valida. Lo sconto indicato si intende nei confronti del prezzo di listino originale con i quale i rispettivi prodotti sono stati lanciati sul mercato.

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Nero o bianco

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI è il più recente tra i top di gamma del marchio, dotato di una serie di funzioni decisamente completa e con una forma decisamente diversa da qualsiasi altro modello attualmente in commercio. Invece del classico robot di forma circolare, siamo infatti di fronte a un robot più squadrato, almeno nella parte frontale, caratteristica che gli permette di arrivare più facilmente negli angoli e pulire al meglio.

Manca una torretta per il laser, e questo permette al robot di essere più basso, per riuscire a infilarsi sotto ai mobili normalmente preclusi a questo genere di prodotti. È comunque presente un doppio laser capace di rilevare gli oggetti fino a 10 metri di distanza, così da garantire una navigazione intelligente evitando eventuali ostacoli anche imprevisti.

Questo grazie al sensore RGBD e al sistema di apprendimento automatico che consentono al robot di adattarsi all’ambiente in maniera dinamica, ottenendo una pulizia precisa di ogni ambiente, potendo contare su una potenza di aspirazione pari a 8.000 Pa, un valore mai raggiunto finora. Ottimo anche il lavaggio, con i due panni rotanti che vengono spinti sul pavimento, rimuovendo senza alcuna difficoltà anche le macchie più ostinate.

La base si occupa di rifornire di acqua pulita il robot e di risciacquare i moci (che vengono alzati di 15 millimetri quando non sono in uso), raccogliendo l’acqua sporca in un contenitore separato. Anche lo sporco viene raccolto dal contenitore interno e inviato a un sacco che può essere sostituito ogni due mesi circa.

In occasione del Black Friday ECOVACS DEEBOT X2 OMNI è in promozione a 999 euro su Amazon, 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1399 euro, nelle colorazioni bianca e nera. A seguire i link per l’acquisto.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

Avete un budget più ridotto ma volete comunque un robot aspirapolvere di qualità? Potete prendere in considerazione ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, più tradizionale rispetto a X20 OMNI ma comunque completo. Si presenta con la tradizionale forma circolare e torretta che integra il laser necessario alla navigazione, con la tecnologia TrueDetect 3D a luce strutturata che permette di rilevare oggetti imprevisti, come calzini, cavi elettrici, giocattoli, rimasti sul pavimento, ed evitarli senza perdere in efficienza.

Dispone di due moci rotanti a 180 giri al minuto, premuti sul pavimento per rimuovere le macchie più ostinate. DEEBOT T20 OMNI è il primo al mondo a offrire il lavaggio dei panni con acqua riscaldata a 55 gradi, così da sciogliere più efficacemente lo sporco raccolto, soprattutto quello più difficile. La base di ricarica, oltre a raccogliere in un sacco lo sporco, include una tanica per l’acqua pulita che viene caricata nel robot e utilizzata anche per lavare i moci, e una tanica per l’acqua sporca, derivante proprio dalla pulizia dei due panni.

Nel Black Friday di Amazon, fino al 27 novembre, ECOVACS DEEBOT T20 OMNI può essere vostro a soli 699 euro, 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino fissato a 1.099 euro.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI

Se siete disposti a una piccola rinuncia, potete risparmiare altri 200 euro rispetto a T20 OMNI, senza per questo avere un prodotto di qualità inferiore. ECOVACS DEEBOT T20e OMNI offre di fatto le stesse specifiche tecniche del “fratello maggiore”, da cui si differenzia unicamente per la mancanza della funzione di lavaggio con acqua calda.

Per il resto ritroviamo il sistema a luce strutturata per riconoscere gli ostacoli imprevisti, l’assistente vocale YIKO, il sistema di sollevamento dei panni per evitare di sporcare tappeti e moquette, la base di raccolta per la polvere con i due contenitori per acqua pulita e acqua sporca. Autonomia che supera le quattro ore, 6000 Pa di aspirazione fanno di questo robot un formidabile rivale per chiunque in questa fascia di prezzo, soprattutto in virtù di un prezzo al momento imbattibile.

Fino al 27 novembre infatti potete acquistarlo su Amazon a 599 euro, risparmiando ben 200 euro rispetto al prezzi di listino, fissato a 799 euro.

