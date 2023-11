Il Single’s Day è un evento molto sentito dai produttori asiatici, che approfittano dell’occasione per lanciare sul mercato le novità di fine anno. Anche DOOGEE ha tenuto in serbo alcune carte e proprio dall’11 novembre, giorno dedicato ai single di tutto il mondo, metterà in commercio tre nuovi tablet, T30 Ultra, T20 Ultra e T20mini Pro.

DOOGEE T30 Ultra

DOOGEE T30 Ultra è caratterizzato da uno schermo 2,5K da 11 pollici, in grado di offrire una visione chiara e dettagliata, con una riproduzione vivace dei colori e una bassa emissione di luce blu. Il supporto a Widevine L1 garantisce la possibilità di riprodurre contenuti in alta definizione dai principali servizi di streaming, rendendo ancora più versatile questo tablet, soprattutto in virtù della presenza di quattro speaker stereo con certificazione Hi-Res.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Helio G99 che permette di affrontare senza problemi qualunque task, anche i giochi, senza che ci sia una perdita di fluidità. Il sistema operativo è Android 13, così da garantire le novità più recenti e una maggiore sicurezza, mentre per quanto riguarda la connettività va sottolineata la presenza di uno slot dual SIM, che fa il paio con la connessione WiFi, per usare il tablet in mobilità con grande libertà di azione.

Completano la dotazione una fotocamera principale da 16 megapixel, una batteria da 8.580 mAh con ricarica rapida a 18 watt e una serie di applicazioni per la produttività che rendono questo dispositivo perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero.

DOOGEE T20 Ultra

DOOGEE T20 Ultra è pensato per chi cerca un tablet di grandi dimensioni con uno schermo decisamente ampio. Dispone infatti di un pannello 2K da 12 pollici, con certificazioni per la bassa emissione di luce blu e supporto Widevine L1, che lo rende ideale anche per la fruizione di contenuti multimediali, grazie anche alla presenza di un sistema quad box con certificazione Hi-Res.

Anche in questo caso il chipset utilizzato è un MediaTek Helio G99, in grado di gestire senza problemi anche le applicazioni più esigenti in termini di prestazioni. La batteria da 10.800 mAh, assistita dalla ricarica rapida a 18 watt, permette di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative, senza dover utilizzare particolari accorgimenti per risparmiare energia. E col supporto al reverse charging potete ricaricare anche lo smartphone, nel caso rimaneste a secco di energia troppo presto.

Anche in questo caso al supporto WiFi si affianca quello alle reti 4G con dual SIM, il sistema operativo è Android 13 e il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 16 megapixel e su uno frontale da 8 megapixel. Non manca una presa da 3,.5 millimetri per utilizzare le cuffie cablate, una ricca dotazione di applicativi e funzioni evolute, come lo split screen per migliorare la produttività.

DOOGEE T20mini Pro

Chiudiamo con DOOGEE T20mini Pro, il più piccolo del lotto col suo schermo FullHD+ da 8,4 pollici che lo rende compatto e comodo anche da trasportare. Troviamo il supporto al Widevine L1 con due speaker stereo per garantire la miglior esperienza multimediale possibile, anche in mobilità grazie al supporto dual SIM al 4G, affiancato dal supporto WiFi.

La CPU utilizzata è un octa core a 1,6 Ghz, che permette di contenere i consumi senza per questo mostrare il fianco anche nelle situazioni più impegnative. I 256 GB di memoria interna sono più che sufficienti anche per chi vuole avere sempre a portata di mano un sacco di dati, ma la possibilità di aggiungere microSD fino a 1 TB risolve praticamente ogni problema da questo punto di vista.

Fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel per videochiamate e per scatti occasionali, Android 13 con le applicazioni più utili alla produttività e una batteria da 5.060 mAh completano una dotazione di tutto rispetto. DOOGEE T20mini Pro risulta quindi un tablet equilibrato in ogni situazione, per lo studio e il divertimento, per il lavoro e l’intrattenimento, e grazie alle dimensioni compatte risulterà ancora più semplice averlo sempre con sé.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle novità presentate da DOOGEE vi invitiamo a consultare il sito ufficiale, il canale YouTube e i social come TikTok e Facebook.

