Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.23.24.11.

Nuove piccole modifiche con WhatsApp Beta

Gli sviluppatori continuano ad apportare modifiche all’interfaccia utente dell’applicazione e agli elementi che vengono visualizzati nelle varie schermate dell’app e con la versione 2.23.24.11 beta per Android è stata notata da alcuni utenti una modifica nella sezione dedicata agli aggiornamenti.

In particolare, nella scheda degli Aggiornamenti torna ad essere disponibile la sezione degli aggiornamenti di stato disattivati per gli utenti che non seguono alcun canale (elemento che, in seguito all’introduzione dei canali, era stato rimosso da questa schermata).

Dato che ci sono utenti che preferiscono non seguire i canali, la decisione di rimuovere l’elenco degli aggiornamenti di stato disattivati ​​da questa scheda, introducendo un nuovo punto di ingresso all’interno del menu a tre puntini, ha sicuramente influito negativamente sull’esperienza.

Inoltre con tale release dell’app viene modificata la schermata delle informazioni:

Sempre nelle scorse ore è stata rilasciata anche la versione 2.23.24.12.beta, grazie alla quale scopriamo che tra le novità in arrivo vi è pure la possibilità di condividere i sondaggi nei canali.

Questi sondaggi all’interno dei canali incorporeranno anche l’opzione per limitare le risposte a una singola scelta, così come avviene pure nelle chat e nei gruppi.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.24.11 beta la trovate qui mentre la versione 2.23.24.12 la trovate qui.

