CUBOT continua a sorprendere il mercato con la sua politica che prevede di portare funzioni solitamente riservate a modelli di fascia superiore anche nella fascia entry level. È il caso di CUBOT P80, il cui debutto è ormai dietro l’angolo, che sarà dotato di ben 512 GB di memoria interna, così da permettere di archiviare una grande quantità di dati, siano essi foto, video o altri contenuti, senza dover ricorrere a schede di espansione.

CUBOT P80, una meraviglia di memoria

CUBOT P80 non è un semplice smartphone entry level, caratterizzato da un prezzo particolarmente aggressivo, ma è un vero e proprio prodigio di memoria, intesa in questo caso come spazio di archiviazione. Con i suoi 512 GB infatti permette di avere sempre con sé migliaia di foto e video, ma anche documenti di lavoro, senza dover ricorrere a un disco esterno o a una espansione di memoria.

Non vi servirà una connessione di rete per mostrare ai colleghi la vostra presentazione, o per passare al capo la relazione salvata anche sul cloud ma inaccessibile a causa di problemi di Rete. Il tutto senza avere la necessità di dover continuamente eliminare i documenti più vecchi, visto che in questo caso lo spazio di archiviazione è decisamente abbondante.

E per rendere ancora più unico lo smartphone, CUBOT ha scelto tre diverse colorazioni: rosa, blu e nero. La prima è perfetta per chi cerca sempre un tocco di stile ed eleganza e vuole discostarsi dalle colorazioni più classiche, la seconda è dedicata a chi ha una personalità più solare e vuole farla emergere anche dallo smartphone. Per chi invece ha uno stile più classico e professionale, è disponibile la colorazione nera, elegante e ideale per qualsiasi occasione.

In occasione dell’evento di lancio, che avrà luogo dall’11 al 17 novembre, sarà possibile acquistare CUBOT P80 a un prezzo scontatissimo, pari a soli 119,99 dollari, pari a poco meno di 113 euro. Un’occasione imperdibile per chi cerca uno smartphone di qualità al giusto prezzo, che si tratti di un muletto da avere pronto in ogni occasione o di uno smartphone da usare ogni giorno.

Come sempre potete provare a portarvi a casa il nuovo CUBOT P80 senza spendere un solo centesimo, partecipando al giveaway che mette in palio tre smartphone per i più fortunati. Potete scoprire maggiori dettagli sul nuovo smartphone su AliExpress, dove a breve sarà in vendita.

