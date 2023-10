Prendono il via alcune promo flash sull’OPPO Store: si tratta della nuova serie di “offerte da paura” che lo store ufficiale di OPPO lancia in vista di Halloween. Da oggi e fino al prossimo 31 di ottobre, infatti, con le Halloween Promo e gli Halloween Bundle è possibile acquistare vari prodotti OPPO a prezzo scontato. Tra gli sconti c’è il tablet OPPO Pad 2 oltre a smartphone di tutte le fasce, come i più recenti OPPO Reno10. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli sulla nuova promozione.

Partono le offerte di Halloween dell’OPPO Store

Per Halloween, l’OPPO Store mette a disposizione diversi prodotti in offerta. Di seguito vi segnaleremo alcune delle promozioni più interessanti ma per un quadro completo sulle offerte è consigliabile visitare il sito ufficiale, raggiungibile tramite il link che trovate a fine articolo.

Ecco una selezione delle promozioni:

Per i prodotti acquistati sullo store di OPPO è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre al pagamento a rate. Tra le opzioni per il pagamento rateale ci sono le 10 rate di PagoDIL oppure la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal e ScalaPay.

Per accedere alle offerte dell’OPPO Store è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri le offerte di Halloween dell’OPPO Store <<