Da HONOR arriva un nuovo smartphone di fascia media dedicato a chi è alla ricerca di un device capace di garantire agli utenti di compiere tutte le normali attività quotidiane senza problemi: stiamo parlando di HONOR Play 8T.

Basta un rapido sguardo per notare subito i tratti distintivi degli smartphone del produttore cinese, a partire dal comparto fotografico posteriore in due moduli circolari (che ricordano un 8).

Le caratteristiche di HONOR Play 8T

Tra i punti di forza del suo nuovo smartphone HONOR mette in evidenza l’ampia disponibilità di memoria (12 GB di RAM e 256 GB di storage), la batteria da 6.000 mAh, il display capace di arrivare a 850 nit di luminosità e i due altoparlanti stereo.

Questa è la scheda tecnica di HONOR Play 8T:

display LCD da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 × 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz e luminosità fino a 850 nit

processore MediaTek Dimensity 6080 con GPU Mali-G57 MC2

8 GB o 12 GB di RAM (LPDDR4x)

256 GB di memoria di archiviazione, con possibilità di espansione via microSD

supporto Dual SIM

fotocamera frontale da 8 megapixel (con apertura f/2.4)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (f/1.8) e sensore di profondita da 2 megapixel (f/2.4)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

ingresso jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Hi-Res Audio

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Android 13 con interfaccia MagicOS 7.2

batteria da 6.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 35 W)

dimensioni: 166,7 × 76,5 × 8,24 mm

peso: 199 grammi

Prezzo e disponibilità

HONOR Play 8T è già disponibile in Cina nelle colorazioni Midnight Black, Ink Jade Green e Streaming Silver ai prezzi di 1.099 yuan (pari al cambio a circa 140 euro) per la versione 8/256 GB e di 1.299 yuan (pari al cambio a circa 170 euro) per quella 12/256 GB.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per quanto riguarda il suo eventuale lancio in Europa.