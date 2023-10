Xiaomi e CHILI stringono una partnership per ampliare l’offerta cinematografica e musicale in streaming e rendere ancora più completa l’esperienza di intrattenimento per i possessori di TV della casa cinese. Xiaomi TV+ accoglie infatti nuovi canali dedicati al cinema e alla musica: andiamo a scoprirli insieme.

Xiaomi TV+ accoglie sei canali CHILI per cinema e musica

Disponibile per Android TV e Fire TV, Xiaomi TV+ è una piattaforma che offre gratuitamente canali TV in streaming, senza alcun abbonamento. Comprende canali live per notizie, film, intrattenimento, sport, cartoni animati e non solo, e in queste ore accoglie interessanti novità . Come annunciato da Xiaomi e CHILI, grazie alla nuova partnership gli utenti Xiaomi TV+ potranno da ora godere senza costi di sei canali di cinema e musica: dai film blockbuster alle serie TV acclamate dalla critica, i canali cinema offrono una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti, mentre i canali musicali propongono programmi dedicati a diversi generi della scena urban.

Più precisamente, le novità Xiaomi TV+ comprendono:

Alta Tensione (canale 165): il canale pensato per coloro che cercano emozioni ad alto voltaggio

(canale 165): il canale pensato per coloro che cercano emozioni ad alto voltaggio Velvet (canale 753): il canale pensato per chi ama i cuori spezzati, i sentimenti tormentati, la seduzione e il romanticismo

(canale 753): il canale pensato per chi ama i cuori spezzati, i sentimenti tormentati, la seduzione e il romanticismo Smile (canale 752): il canale con il meglio della commedia italiana, francese e americana per serate di sicuro divertimento con tutta la famiglia

(canale 752): il canale con il meglio della commedia italiana, francese e americana per serate di sicuro divertimento con tutta la famiglia Grandi Nomi (canale 751): il canale in cui i cinefili possono trovare le star e i film senza tempo che hanno fatto sognare intere generazioni

(canale 751): il canale in cui i cinefili possono trovare le star e i film senza tempo che hanno fatto sognare intere generazioni Rock TV (canale 746): il primo canale italiano dedicato interamente agli appassionati di musica rock alternativa; creato da Seven Music Entertainment, il canale trasmette dal 2001 15.000 ore di programmi dal vivo, intervista oltre 2000 artisti, organizza più di 500 eventi e consente di scoprire quasi 45.000 band emergenti

(canale 746): il primo canale italiano dedicato interamente agli appassionati di musica rock alternativa; creato da Seven Music Entertainment, il canale trasmette dal 2001 15.000 ore di programmi dal vivo, intervista oltre 2000 artisti, organizza più di 500 eventi e consente di scoprire quasi 45.000 band emergenti Hip Hop TV (canale 747): l’unico canale interamente dedicato alla musica urban in Italia

“L’importanza di questa partnership è l’unione dell’esperienza premium di CHILI alla piattaforma smart TV e innovativa di Xiaomi TV+. Questo permette a entrambe le aziende, leader di settore, di ampliare il proprio raggio d’azione e coinvolgere un pubblico sempre più vasto, profilato, contribuendo così all’evoluzione dell’entertainment digitale” ha dichiarato per l’occasione Roberto De Piano, Direttore Esecutivo di CHILI. “Crediamo sempre che il vero valore dei dispositivi smart non derivi solo dall’hardware, ma dipenda anche dai servizi internet che forniamo agli utenti. Nello specifico, per le smart TV, è il contenuto di intrattenimento di alta qualità che conta davvero. Siamo molto contenti di essere partner di CHILI per offrire programmi TV unici ed eccellenti ai nostri utenti, consentendo a tutti di godere dell’esperienza migliore“, ha affermato Chan Liu, General Manager del Dipartimento Internazionale Business Internet di Xiaomi.

L’app Xiaomi TV+ è disponibile gratuitamente al download tramite il Google Play Store seguendo il badge qui in basso. Risulta compatibile con Android TV e Fire TV.

