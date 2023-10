Il team di sviluppatori di Spotify ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android.

In particolare, con tale versione vengono apportate delle modifiche all’interfaccia dell’app con l’obiettivo di rendere più semplice per gli utenti l’accesso alle principali funzionalità del popolare servizio di streaming musicale.

Come cambia l’app di Spotify per Android

La nuova interfaccia utente modifica la scheda Home dell’applicazione con un paio di novità di un certo rilievo, a partire da un nuovo look per la barra superiore.

I filtri per la musica, i podcast e gli audiolibri funzionano ancora come con la precedente interfaccia utente ma sono spostati nella parte superiore della schermata.

La novità più grande è rappresentata dall’introduzione di un menu ad hamburger che si apre nella barra laterale e dà accesso ad apposite scorciatoie per visualizzare il proprio profilo, accedere alle impostazioni, visualizzare la cronologia di ascolto e visualizzare il feed dedicato alle novità (che si concentra principalmente sui nuovi podcast e sugli album degli artisti seguiti).

Con la precedente versione le impostazioni erano accessibili soltanto dalla scheda Libreria e ciò creava un po’ di confusione mentre la nuova interfaccia utente semplifica la situazione, rendendo l’accesso molto più rapido.

Tale nuova interfaccia arriva in contemporanea con l’annuncio di un’importante espansione degli audiolibri, che da questa settimana nel Regno Unito e in Australia ed entro la fine dell’anno negli Stati Uniti e in altri Paesi saranno accessibili gratuitamente con l’abbonamento Spotify Premium (per 15 ore di ascolto), con una libreria di oltre 150.000 titoli.

Se desiderate provare le ultime novità introdotte dal team di Spotify, potete caricare le varie versioni dell’applicazione via via rilasciate direttamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

