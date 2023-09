Presentati a IFA 2023 da Roborock, fanno oggi il loro debutto sul mercato italiano i nuovi aspirapolvere robot di fascia media, Roborock Q8 MAX e Q8 MAX + insieme al primo aspirapolvere multifunzione per il lavaggio a umido e a secco, Roborock Dyad Pro Combo.

Come nuova generazione di Roborock, la serie Q8 MAX porta efficienza e convenienza nella pulizia domestica di tutti i giorni. La serie non solo è dotata del sistema DuoRoller più potente di Roborock, che riduce l’aggrovigliamento dei peli e aumenta la rimozione dello sporco dei tappeti fino al 20%, ma si combina con 5.500 Pa d potenza di aspirazione per raccogliere facilmente lo sporco da diversi tipi di pavimenti.

Il primo aspirapolvere multifunzione a umido/secco, Dyad Pro Combo, è un potente dispositivo 5 in 1 che può pulire efficacemente i pavimenti come un aspirapolvere a umido/secco, ma anche tappeti, divani, angoli e fessure, mobili e altri ambienti come un aspirapolvere a batteria, in grado di soddisfare facilmente le esigenze di pulizia completa dell’utente.

Q8 MAX e Q8 MAX+ per la pulizia dei pavimenti a mani libere

Entrambi i modelli Q8 MAX e Q8 MAX+ sono dotati di una potente forza di aspirazione, un’avanzata tecnologia di navigazione e di evitamento degli ostacoli e di una comoda esperienza di utilizzo delle funzioni intelligenti. L’unica differenza è che Q8 MAX non ha la funzione di raccolta della polvere, mentre Q8 MAX+ è dotato di una stazione base per la raccolta della polvere che consente di svuotare il contenitore della polvere senza dover fare nulla.

Q8 MAX e Q8 MAX+ hanno una potenza di aspirazione fino a 5.500 Pa. Durante la pulizia, grazie al sistema DuoRoller, le spazzole controrotanti si adattano perfettamente al pavimento e sono in grado di rimuovere facilmente polvere, peli di animali domestici e altra sporcizia da qualsiasi tipologia di pavimento. Il sistema DuoRoller utilizza doppi rulli in gomma, che non solo riducono l’aggrovigliamento dei peli, ma migliorano anche il tasso di rimozione dei peli dai tappeti del 20%.

I nuovi robot aspirapolvere sono inoltre dotati di una funzione di spazzamento e pulizia all-in-one, con aspirazione frontale e pulizia posteriore per far brillare i pavimenti. Grazie al serbatoio dell’acqua integrato da 350 ml e al controllo intelligente dell’erogazione dell’acqua supportato dall’app, è possibile scegliere tra 30 livelli di flusso d’acqua. È possibile regolare il flusso d’acqua in base alla sporcizia del pavimento, garantendo così una pulizia efficace e rendendo il pavimento più pulito e luminoso.

Sono dotati di una tecnologia avanzata di navigazione e di evitamento degli ostacoli per mappare e pulire rapidamente con percorsi efficienti. Sono inoltre provvisti di un sistema di evitamento degli ostacoli a tecnologia reattiva che consente al robot di aggirare gli ostacoli più comuni e di evitare di cadere dai gradini o di impigliarsi nei mobili.

Roborock Q8 MAX e Q8 MAX+ possono selezionare percorsi rapidi attraverso l’app, aumentando la velocità di pulizia del 30%. L’app consente inoltre di impostare zone vietate, modalità di pulizia e sequenze di pulizia per ogni stanza, migliorando l’efficienza della pulizia e facendo risparmiare tempo agli utenti.

Roborock Q8 MAX+ è dotato del famoso dock di svuotamento RockDock Pauto e di un sacchetto per la polvere con classificazione E-12, che immagazzina fino a 7 settimane di polvere, eliminando la necessità di pulire manualmente il raccoglitore ed evitando che la polvere voli per la casa.

Roborock Dyad Pro Combo: il primo aspirapolvere multifunzionale a umido e a secco

Roborock Dyad Pro Combo adotta l’innovativo design combinato 5-in-1, con testina per la pulizia a umido e a secco, testina multi-face, spazzola elettrica per la rimozione degli acari, testina per gli interstizi e spazzola a bocca larga 2-in-1. La combinazione di diverse testine e dell’unità principale facilita la pulizia di diversi ambienti. Sia che si tratti di sugo versato accidentalmente sul pavimento, sia che si tratti di polvere sul tappeto, sia che si tratti di polvere e sporcizia nelle fessure del divano o sugli scaffali della libreria, è possibile pulire facilmente con un solo dispositivo.

Dyad Pro Combo ha una potenza di aspirazione di 17.000 Pa, che insieme al sistema DyadPower garantisce una pulizia rapida e a profonda dello sporco sul pavimento. Il sistema DyadPower è dotato di tre rulli, una pulizia equivale a due pulizie con una singola spazzola a rullo, molto efficiente dunque e i rulli hanno un design ravvicinato, che consente loro di pulire i bordi e gli angoli del pavimento entro una distanza di quasi 1 mm.

Al termine della pulizia basta posizionare il dispositivo sulla base e attivare l’autopulizia, che alterna le spazzole anteriori e posteriori, creando attrito con la base e rimuovendo istantaneamente oltre il 99% dello sporco dalle spazzole. Infine l’utilizzo di aria calda a 50°C per l’asciugatura impedisce la formazione di cattivi odori e muffe. È possibile regolare la modalità di pulizia, l’intensità dell’autopulizia o il sistema di asciugatura RevoBrush tramite la companion app da installare sullo smartphone, con la possibilità di ricevere avvisi vocali relativi allo stato della macchina.

Dyad Pro Combo ha un’ottima autonomia: in modalità di aspirazione può raggiungere i 60 minuti ed è in grado di pulire un’area di 300 metri quadri con una sola carica. In modalità mopping, la macchina può essere utilizzata per 43 minuti con una sola carica, il che è sufficiente per pulire ambienti di medie dimensioni.

Non perdetevi tutti e tre i potenti dispositivi di pulizia di Roborock per un’esperienza di pulizia più facile e confortevole che vi semplificherà la vita.

I tre nuovi prodotti debutteranno a prezzi scontati: Roborock Q8 MAX, il cui prezzo originario era di 499 euro, debutterà a 389 euro, Roborock Q8 MAX +, il cui prezzo originario era di 699 euro, debutterà a 479 euro e Roborock Dyad Pro Combo, il cui prezzo originario era di 549 euro, debutterà a 499 euro.

