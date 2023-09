Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android, che arriva alla versione 2.23.19.10.

Ancora modifiche per l’interfaccia di WhatsApp

Lo scorso mese è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una nuova interfaccia che include una barra di navigazione inferiore e meglio si adegua al linguaggio di Material Design 3.

I lavori relativi a tale modifica proseguono e con la versione 2.23.19.10 beta ad alcuni utenti viene concessa la possibilità di scorrere tra le varie schede (così com’è possibile fare con la precedente interfaccia):

In pratica, per alcuni torna nuovamente disponibile la funzione che consente di passare a una scheda diversa utilizzando la gesture di scorrimento.

Probabilmente l’intento degli sviluppatori è quello di raccogliere feedback dagli utenti prima di decidere quale dovrà essere la versione finale della nuova interfaccia.

Come scaricare le nuove versioni dell’app di messaggistica

Se desiderate provare le ultime novità introdotte dal team di sviluppatori in WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 2.23.19.10 beta la trovate qui.

