Si chiama Samsung Food ed è una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, dedicata a chi è alla ricerca di ricette per mettere alla prova le proprie capacità ai fornelli.

Disponibile in otto lingue, inclusa quella italiana, Samsung Food ha come obiettivo quello di offrire esperienze alimentari complete con oltre 160.000 ricette disponibili, funzionando come una sorta di assistente personalizzato che aiuta gli utenti a scoprire nuovi piatti, creare piani alimentari su misura e ordinare gli ingredienti online.

Il servizio studiato da Samsung aiuterà inoltre gli utenti a controllare i propri dispositivi di cottura e offrirà loro una guida passo dopo passo, capace di trasformarli in veri e propri chef.

Cosa offre il servizio Samsung Food

Il nuovo servizio del colosso coreano sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire agli utenti una piattaforma alimentare che si adatti alle loro esigenze (oltre che ai diversi stili di vita) e a tal fine fa tesoro del database di Whisk.

In sostanza, l’idea è quella di collegare elettrodomestici digitali e dispositivi mobile nell’ecosistema di Samsung, in modo da poter assistere gli utenti dalla lista della spesa al piatto, per “un’esperienza alimentare all-in-one” altamente personalizzata e gestibile direttamente dallo smartphone.

Così come viene sottolineato dal colosso coreano, l’attività di Samsung Food si può suddividere in quattro distinte fasi (Scoperta e personalizzazione delle ricette, Pianificazione dei pasti su misura, Cucina connessa e Condivisione sui social), per ciascuna delle quali gli utenti hanno la possibilità di apportare le personalizzazioni desiderate.

Samsung Food è dotato anche di un’apposita funzione che consente di personalizzare una ricetta attraverso l’aiuto garantito dall’intelligenza artificiale. E così, per esempio, sarà possibile convertire una ricetta in una versione vegana o vegetariana oppure apportare apposite modifiche per creare una ricetta più bilanciata dal punto di vista nutrizionale o ancora creare ricette fusion.

E per i prossimi mesi il colosso coreano ha in programma l’introduzione di nuove funzionalità che possano aiutare gli utenti a sfruttare ancora meglio il suo ecosistema smart home.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Samsung Food, potete scaricare l’app per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: