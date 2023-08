Il team di WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che ha lo scopo di aiutare i nuovi membri a inserirsi in un gruppo, grazie alla possibilità di recuperare i messaggi precedenti attraverso la condivisione della cronologia recente.

Grazie a questa funzionalità sarà possibile condividere automaticamente i messaggi inviati nei gruppi 24 ore prima che qualcuno si unisca, migliorando l’esperienza con le conversazioni di gruppo.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android contiene una nuova schermata che introduce questa funzionalità e che permetterà gli amministratori del gruppo di abilitarla.

Fondamentalmente l’opzione è progettata per aiutare i nuovi membri di un gruppo a recuperare i messaggi precedenti inviati prima che si unissero, in modo da rendere più semplice per tutti rimanere in contatto accedendo ai messaggi precedentemente condivisi che rimarranno ancora protetti dalla crittografia end-to-end, quindi potranno essere decifrati solo dai destinatari previsti.

Al momento della scrittura la possibilità di condividere la cronologia recente nei gruppi è disponibile per alcuni tester che eseguono la versione beta 2.23.18.17 di WhatsApp per Android.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android potete iscrivervi al relativo canale di beta testing tramite Google Play Store seguendo questo link.

In alternativa è possibile installare manualmente i relativi file APK che possono essere scaricati da APK Mirror seguendo questo link. L’ultima versione stabile di WhatsApp può essere scaricata dal Play Store utilizzando il badge sottostante.

