Ha preso il via da poco l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day, l’evento annuale riservato agli iscritti del programma Amazon Prime che permette di godere di sconti strepitosi, i migliori dell’anno per quanto riguarda il colosso dell’e-commerce. Sono decine di migliaia i prodotti in promozione e tra questi troviamo anche tantissimi accessori di Black Shark, azienda specializzata in prodotti da gaming.

Nel corso delle prossime 48 ore, con le offerte valide fino alle 23:59 di mercoledì 13 luglio, potrete risparmiare in maniera considerevole sull’acquisto dei prodotti a marchio Black Shark, dalle cuffie in-ear a quelle over-ear, dai mouse alle tastiere senza scordare i tappeti per mouse e scrivania. Qui sotto nel dettaglio trovate tutti i prodotti in offerta con i prezzi scontati fino al 50% e i prezzi originali.

Black Shark Lucifer T2, cuffie in-ear con una latenza ultra bassa (Appena 35 millisecondi), ideali dunque per chi ama il gaming e vuole un’esperienza audio impeccabile. Dispone di connettività Bluetooth 5.2, 5 ore di autonomia con una carica e fino a 20 ore con la batteria integrata nella custodia. In occasione del Prime Day sono in offerta a 27,19 euro invece di 35,99 euro nella colorazione grigia.

Tra le offerte del Prime Day troviamo anche la versione nera delle Black Shark Lucifer T2, con la sola differenza data dalla colorazione. Restano invece le caratteristiche tecniche della versione grigia, come la certificazione IPX5 che le rende ideali anche per lo sport. Sono in promozione su Amazon a 27,19 euro invece di 37,99 euro.

Le Black Shark Lucifer T1 puntano molto sull’autonomia, che grazie alla batteria presente nella custodia raggiunge le 35 ore. Sono dotate di certificazione IPX4, connettività Bluetooth 5.2 e hanno un tempo di latenza di appena 45 millisecondi. Offrono inoltre un suono immersivo grazie a bassi particolarmente enfatizzati. Le trovate nel Prime Day di Amazon a 23,29 euro invece di 29,99 euro.

Anche le Black Shark T4 sono cuffie in-ear, ma con un design più compatto rispetto alle T2. Sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, certificazione IPX5 per essere utilizzate anche sotto la pioggia, autonomia complessiva di 24 ore e una latenza di appena 35 millisecondi, ottime dunque anche per il gaming. In occasione del Prime Day di Amazon sono in promozione a 27,99 euro invece di 34,99 euro.

Decisamente bassa anche la latenza delle cuffie Black Shark Lucifer T6, par a 35 millisecondi, che le rendono ottime per gli appassionati di gaming che potranno essere decisamente più competitivi. Sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, certificazione IPX5, cancellazione del rumore ambientale e autonomia complessiva di 26 ore, con una singola carica che raggiunge le sei ore e mezza. Nel corso del Prime Day potete portarvele a casa a soli 31,99 euro invece di 42,99 euro.

Se alle cuffie in-ear preferite quelle di tipo over-ear, le Black Shark Goblin X1 nere con microfono incluso per un’esperienza ancora più coinvolgente, in particolare nelle sessioni di gioco. Sono dotate di driver da ben 50 millimetri in grado di fornire un’accurata esperienza di audio posizionale, così da garantire una maggiore consapevolezza. Il connettore USB permette di utilizzarle su PC, PS4, PS4, Switch, Xbox ma anche dispositivi Android. Sono in offerta su Amazon a 18,19 euro invece di 25,99 euro.

Se la vostra postazione di gioco è prevalentemente bianca, le Black Shark Goblin X1 sono disponibili anche in questa colorazione. Grazie al connettore USB è possibile attivare l’illuminazione RGB, mentre il microfono omnidirezionale acquisisce la voce in maniera più chiara. I cuscinetti in memory foam riducono la pressione sul padiglione auricolare, impediscono il surriscaldamento e bloccano i rumori esterno. Le potete acquistare a 18,19 euro invece di 25,99 euro.

Se avete un PC da gaming non può mancare un tappeto per il mouse Black Shark P2 in formato XXL. Questo modello Black Shark misura 800 x 300 x 4 millimetri e permette di tenere in ordine mouse, tastiera e altri accessori, come gamepad e joystick. La base in gomma naturale morbida impedisce al tappetino di scivolare e la colorazione nera lo rende adatto sia per una postazione da gioco sia per una postazione da ufficio. È in promozione a 10,49 euro invece di 19,99 euro.

Decisamente dedicato a una scrivania da gaming è il tappetino Black Shark Manta P7, dotato si un sistema di illuminazione RGB che ne copre l’intero perimetro. È dotato di 4 modalità dinamiche e di sette colori statici, per adattarsi alla scrivania. Misura 900 x 400 x 4 millimetri, offrendo quindi uno spazio molto ampio su cui appoggiare i propri accessori. In occasione del Prime Day di Amazon lo trovate a 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Le Black Shark Lucifer T10 invece sono ideali per gli amanti del gaming, grazie agli indicatori emoji a LED. Sono disponibili con gommini in tre diverse taglie, per adattarsi a qualsiasi forma d’orecchio ed essere sempre comodi da indossare. Offre la modalità gioco e musica per offrire un’esperienza di sincronizzazione audio e video eccellente in ogni situazione. Le cuffie sono in promozione a 19,99 euro invece di 24,99 euro.

Come accade per molti modelli, le Black Shark Lucifer T10 sono disponibili anche in colorazione bianca, così da adattarsi al setup di vari giocatori. La latenza è di appena 45 millisecondi, ottima quindi per gli appassionati di gaming, l’autonomia di una singola carica raggiunge le sei ore e sfruttando la batteria integrata nella custodia l’autonomia sale a 24 ore, un risultato davvero buono. Durante il Prime Day sono in offerta a 20,79 euro invece di 25,99 euro.

Le Black Shark T14 sono le più particolari dal punto di vista del design, con una copertura trasparente che lascia intravedere la componentistica interna. Offre la cancellazione del rumore durante le chiamate e un controllo touch intelligente e grazie a un driver dinamico da 13 millimetri rende quasi perfetto ogni dettaglio audio. L’autonomia raggiunge le sei ore con una singola carica e le 24 ore utilizzando la custodia. Sono in promozione per il Prime Day a 27,99 euro invece di 34,99 euro.

Black Shark K2 è una tastiera meccanica RGB che non può mancare sia sulla scrivania dei gamer più incalliti sia su quella di chi scrive molto. È dotata di switch blu, che offrono un feedback tattile e sonoro molto deciso, che garantiscono oltre 50 milioni di battiture ciascuno. Il design ergonomico la rende più comoda per le lunghe sessioni e i 105 tasti saranno apprezzati da chi deve inserire molti testi. È in offerta a 41,99 euro invece di 59,99 euro.

Per completare un setup RGB non può certo mancare il mouse Black Shark MAKO M2, con sette pulsanti programmabili, cinque modalità RGB e una precisione che raggiunge i 10.000 dpi. Il software, disponibile esclusivamente per Windows, consente di assegnare funzioni complesse a ogni singolo tasto, così da soddisfare qualsiasi necessità . La curvatura garantisce un’ottima ergonomia consentendovi di utilizzarlo anche per lunghe sessioni di gioco. Lo trovate in offerta a 14,43 euro invece di 23,99 euro per il Prime Day.

Se invece non necessitate di un mouse particolarmente appariscente, e lo preferite in versione cordless, ecco Black Shark Mako M3, dotato di un ricevitore a 2,4 GHz compatibile con Windows e macOS, con sensibilità regolabile tra 1000, 1200 e 1600 dpi a seconda delle necessità . La batteria da 400 mAh garantisce fino a due settimane di utilizzo e si ricarica tramite un connettore USB Type-C. È in promozione a 10,49 euro invece di 15,99 euro.

