Gli aspirapolvere robot stanno prendendo sempre più piede e sono uno dei dispositivi più apprezzati per la validità del loro aiuto nelle faccende quotidiane. Arrivare a casa dopo una giornata di lavoro e trovare il pavimento regolarmente pulito non è coda di poco conto e in questo campo yeedi è uno dei brand che stanno crescendo maggiormente, grazie a un incredibile rapporto prezzo/prestazioni e alla possibilità di acquistare i propri prodotti su Amazon.

yeedi vac hybrid in offerta su Amazon

Risulta dunque particolarmente allettante l’offerta del brand cinese, nato da una costola di Ecovacs, relativa a vac hybrid, un modello di fascia media molto performante. Si tratta di un modello 2in1, in grado quindi di aspirare lo sporco e di migliorare la pulizia del pavimento grazie a un panno in microfibra che viene mantenuto umido in maniera intelligente, grazie a un apposito serbatoio nel quale inserire acqua.

Come tutti gli altri prodotti della gamma yeedi è dotato di tecnologia di navigazione visuale, molto affidabile dal punto di vista della navigazione ma meno costosa rispetto alla tecnologia laser. E con l’indubbio vantaggio di poter offrire una minor altezza complessiva, fattore da non trascurare per riuscire a pulire dappertutto, anche sotto a letti, divani e altri mobili.

E grazie agli algoritmi particolarmente evoluti è in grado di pulire bene anche al buio o con una quantità minima di luce, un grosso passo in avanti rispetto ai primi robot dotati di questa tecnologia, Molto buona la potenza di aspirazione, che raggiunge i 2.500 PA e che permette di pulire al meglio qualsiasi tipo di pavimento, tappeti inclusi, e per raccogliere capelli e peli di animali.

L’autonomia sfiora le due ore, e nel caso in cui la batteria dovesse scendere al 15%, il robot è in grado di tornare autonomamente alla base, ricaricarsi e riprendere nel punto esatto in cui si era interrotto. E per i più pigri è possibile controllarne il funzionamento tramite Google Assistant o Amazon Alexa, comodamente dal vostro divano o da un o smartwatch compatibile.

Elevate le capacità di mappatura, tanto che potete decidere di scegliere una o più stanze da pulire, o di creare dei muri virtuali temporanei per evitare, ad esempio, di distruggere il presepe o la vostra ultima creazione LEGO.

Non dimenticate infine la compatibilità con la stazione di svuotamento automatico, accessorio da acquistare separatamente, per non dover svuotare ogni giorno il raccoglitore della polvere e lasciar fare tutto al robot.

Grazie al codice A79JA6CY potete acquistare yeedi vac hybrid a soli 219,99 euro invece di 299,999 euro su Amazon, utilizzando il link sottostante.

Acquista yeedi vac hybrid su Amazon

Informazione Pubblicitaria