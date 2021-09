E’ passato poco più di un mese da quando Samsung Galaxy Watch 4 (modello base e Classic) è stato svelato al mondo, ma nelle ultime ore l’azienda sudcoreana ha presentato il nuovo Samsung Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne, versione realizzata dal celebre stilista in un metallo molto raro.

Samsung Galaxy Watch4 Classic Thome Brown: caratteristiche e prezzo

Lo stilista Thome Brown ha collaborato, in passato, con Samsung proponendo alcuni dispositivi in edizione limitate dal design elegante pensato per tutti i fan del suo brand, come accaduto – in ultimo – per Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. Oggi torna in pista lanciando il suo modello di Galaxy Watch4 Classic: si tratta, in particolare, della versione Bluetooth da 42 mm che però è placcata in rodio, un metallo elegante e resistente. La confezione di vendita include, in questa versione, anche tre cinturini (di cui uno in gomma, uno in pelle e uno in tessuto) e cinque quadranti esclusivi ispirati al marchio; anche il cavo di ricarica è personalizzato con i colori di Thom Browne.

Se però gli occhi sorridono, il portafoglio, senz’altro, “piange”: infatti Samsung Galaxy Watch4 Classic Thome Brown sarà disponibile dal 29 settembre 2021 – ma per il momento non in Italia – al prezzo di 799,99 euro, che è più del doppio del prezzo di 349,99 euro richiesti per la versione Classic da 42 mm.