Uno degli store cinesi più apprezzati a livello internazionale, e anche in Italia, è sicuramente GearBest. Si tratta di un negozio online apprezzato soprattutto per gli smartphone ma presso il quale si può trovare davvero di tutto, dai prodotti di elettronica all’abbigliamento.

Il sito di Gearbest non funziona: è offline

In questo momento lo shop cinese è offline, cosa che accade raramente, per non dire mai, in un negozio di queste dimensioni.

Andando su gearbest.com ci si imbatte nel messaggio di errore “URL non valido”. Difficilmente la colpa è dei server ed è più probabile che il motivo possa essere legato al fallimento della casa madre.

Probabilmente è già da un certo tempo che Gearbest non più è disponibile e a questo punto ci si chiede cosa succederà agli ordini esistenti o alle richieste di supporto in sospeso, tuttavia le interfacce dell’app Android di recente erano ancora accessibili e intatte.

La società madre di Gearbest potrebbe essere fallita

Attualmente la questione non è ancora del tutto chiara, tuttavia è noto che a giugno GlobaleGrow, società madre di Gearbest, stava affrontando il fallimento.

La società affermava che stava lavorando per raccogliere nuovi fondi utilizzando tutti i modi possibili con la speranza di raggiungere un accordo con la banca.

A marzo GlobaleGrow ha venduto la sua controllata al 100% Patoxun, nota per il brand MPOW, per la cifra di 2,2 miliardi di yuan a un gruppo di società, ma sembra che il capitale raccolto non sia stato sufficiente.

Un mese dopo, anche ZAFUL, un’altra filiale di Globalegrow, ha iniziato ufficialmente a operare in modo indipendente, mentre a maggio il presidente e direttore generale della società Xu Jiadong e altri dirigenti si sono dimessi.